Enhetschef till Medicinsk teknik
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-07-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens vård – där avancerad teknik möter verklig samhällsnytta? Nu söker vi en enhetschef till Medicinsk Teknik.
Just nu befinner vi oss i ett av våra mest spännande skeden – vi deltar aktivt i planeringen av det nya akutsjukhuset i Västerås, som står klart 2029. Här får du en unik möjlighet att påverka hur framtidens medicintekniska lösningar utformas och används i vården.
Hos oss finns möjlighet att ta nästa steg och använda din kompetens i ett nytt sammanhang. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder arbetet med att utveckla enheten så att den är effektiv, kvalitativ och långsiktigt hållbar – både ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.
Du ges ett tydligt uppdrag men också ett stort utrymme att själv forma hur målen nås. Ditt ledarskap blir avgörande i att skapa engagemang, struktur och driv i verksamheten.
En central del av uppdraget är att utveckla samarbetet med vårdens verksamheter och säkerställa att medicintekniken möter deras behov – idag och i framtiden. Du verkar i en miljö med många kontaktytor och företräder både din enhet och Region Västmanland i olika sammanhang, och arbetar i nära samarbete med andra chefer i organisationen.
Om arbetsplatsen
Medicinsk Teknik (MT) är en del av Region Västmanland och består av ca 20 medarbetare. Vi ansvarar för service och support av medicinteknisk utrustning och medicinska informationssystem på länets sjukhus och vårdcentraler.
Hos oss får du arbeta i en modern teknisk miljö med tydligt fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete. Vi är också med i den medicintekniska planeringen av det nya akutsjukhuset som ska stå klart 2029 – ett spännande utvecklingsarbete där du kan vara med och forma framtidens operationsmiljöer. Hos oss möts du av en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och vilja att utvecklas – både som verksamhet och som individ.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
ett strukturerat introduktionsprogram
möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
friskvårdsbidrag (3 000 kr/år) och tillgång till kostnadsfritt gym
en arbetsplats som värnar balans i livet och ett gott arbetsklimat
Läs mer om våra anställningsförmåner här: https://regionvastmanland.se/link/a6f17f2ded6e413d9b2640527466be7b.aspx Kvalifikationer
Du ska ha utbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Utbildning inom utvecklande ledarskap eller annan ledarskapsutbildning samt utbildning och kunskap inom arbetsmiljö är meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av medicinsk teknik inom hälso- och sjukvård eller motsvarande, såsom industri, teknisk service, IT eller annan komplex verksamhet.
Har du erfarenhet av personalledning och erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsarbete ser vi det som en fördel. Meriterande är också kunskap inom ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande ekonomi och budget samt grundläggande arbetsrätt. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande och som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Tydlig kommunikation, omtanke, lyhördhet och förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt är delar som utmärker dig som ledare. Du ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga både inom organisationen och externt. Vidare ser vi att du är trygg i dig själv, har självinsikt och förmåga att förhålla dig professionell och tillmötesgående även i situationer som upplevs som stressande. För dig är det viktigt att se till helheten och uppnå resultat vilket gör att du är drivande till utveckling som förbättrar verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du har ett genuint intresse för och vilja att leda andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort: Västerås, med ansvar för övrig verksamhet i länet.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske under v. 34.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Henrik Mansfeld henrik.mansfeld@regionvastmanland.se +4621173343 Jobbnummer
10012049