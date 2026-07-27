Verksamhetsutvecklare till Stadsmiljöavdelningen
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2026-07-27
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Vill du vara med och gestalta, utveckla och bygga en stadsmiljö som är hållbar, trygg och tillgänglig för alla som bor, vistas och verkar i Helsingborg? Nu söker vi en verksamhetsutvecklare som vill driva och utveckla avdelningens arbete med utveckling, verksamhetsstyrning och uppföljningsfrågor. Du blir avdelningens strategiska stöd i verksamhetens framtida utveckling.
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger, förvaltar och utvecklar Helsingborg. Vi skapar förutsättningar för stadens invånare, företag och besökare och utvecklar miljöer där människor vill leva, mötas och trivas – en hållbar stad som både vi och helsingborgarna kan känna stolthet över. Vi är 240 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar kreativt, smart och med glädje i en organisation där innovation och utveckling går hand i hand.
Stadsmiljöavdelningen består av tre enheter, gestaltning & projektering, trafik och projekt, med drygt 60 medarbetare med olika bakgrund och kompetens. Tillsammans arbetar vi tvärdisciplinärt med både långsiktiga strategier och konkreta genomförandeprojekt som bidrar till en god och hållbar stadsmiljö. Du blir en del av avdelningens stab och ledningsgrupp som består av tre enhetschefer och en avdelningschef.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare hos oss blir du avdelningens strategiska stöd och en central del av avdelningens ledningsarbete. Du ansvarar för att utveckla och samordna avdelningens verksamhetsstyrning, uppföljning och utvecklingsarbete. I rollen arbetar du nära avdelningschef, enhetschefer samt flera centrala utvecklingsfunktioner och sakkunniga med många kontaktytor inom hela stadsbyggnadsförvaltningen.
Du driver utvecklings- och förändringsinitiativ och stöttar enheterna i deras utvecklingsarbete. I rollen håller du samman avdelningens verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och årshjul samt arbetar med att utveckla processer, rutiner och arbetssätt. Du stöttar även enheterna och deras chefer i planerings- och uppföljningsfrågor samt vid införande och tillämpning av nya arbetssätt och lösningar. En viktig del av uppdraget är också att bidra till avdelningens arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling.
Uppdraget innebär även att bereda frågor till avdelningens ledningsgrupp, ta fram underlag som stöd i verksamheten och samordna strategiska utvecklingsfrågor tillsammans med andra avdelningar och förvaltningar. Genom dina många kontaktytor bidrar du till att skapa god samverkan och utveckling inom avdelningen och stadsbyggnadsförvaltningen som helhet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag med stora möjligheter till utveckling och härliga kollegor som brinner för samhällsutveckling. Vårt kontor ligger centralt, vid Helsingborg C, vilket ger goda kommunikationsmöjligheter och en attraktiv arbetsmiljö. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid, erbjuder flextid, distansarbete, upp till 3 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, löneväxling till pension och möjlighet till arbetstidsminskning för 63+ med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, statsvetenskap, ekonomi, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, styrning, analys eller förändringsarbete i en komplex organisation.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet och samhällsbyggnadsområdet.
För den här rollen är det viktigt att du:
har en god analytisk förmåga och arbetar strukturerat
tar initiativ och är utvecklingsorienterad
kommunicerar tydligt och kan göra komplexa frågor begripliga
kan leda processer och skapa framdrift utan formellt chefsansvar
har förmåga att skapa samverkan mellan olika verksamheter och funktioner
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ha god förmåga att samarbeta. Du är trygg i att växla mellan strategiska perspektiv och praktiskt genomförande och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmåga att skapa struktur, samordna olika intressen och driva frågor framåt samt en god förståelse för hur arbetet bedrivs i en organisation med flera intressenter.
Körkort för personbil är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer planeras till vecka 37/38
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid (100%)
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: en tjänst (1)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Trafikchef
Oscar Grönvall oscar.gronvall@helsingborg.se +4642103681 Jobbnummer
10012048