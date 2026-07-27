FST Cyber söker erfaren Handläggare Nato CIS Policy - Nato standardisering
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2026-07-27
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Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Försvarsstabens Cyberenhet söker nu erfarna handläggare för arbete med Natointegration och Nato-standardisering. Vi söker dig som kan förstå tekniken, omsätta den till operativ och strategisk effekt samt företräda svenska intressen i en internationell miljö. Hos oss får du arbeta i en verksamhet som präglas av ömsesidigt förtroende, eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Försvarsstaben
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att bereda ärenden på militärstrategisk nivå samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta verksamheten.
Cyberenheten är en del av Försvarsstaben och leder arbetet med att omsätta Försvarsmaktens strategiska inriktning inom informations- och kommunikationsteknologiområdet. Enhetens mål är att säkerställa myndighetssamordnad, robust och effektiv ledningsförmåga. Försvarsmakten bedriver ett omfattande förändringsarbete med att digitalisera verksamheten.
Data & Policy sektionen i Cyberenheten består av erfarna, professionella medarbetare som fokuserar på resultat genom samarbete, lösningsfokus och framåtanda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som senior strategisk Handläggare inom Cyberenheten har du en central roll i hur Försvarsmakten tar ansvar som Nato-allierad.
Du leder nationell samordning mellan Försvarsmakten, FMV, andra myndigheter och Regeringskansliet för svenska ställningstaganden inom Natos utveckling av IT, kommunikation, CIS och cyber. Du tar fram svenska positioner, beslutsunderlag och analyser av operativa och finansiella konsekvenser av Nato-policyer, direktiv och standarder.
Du leder framtagandet av underlag inför beslut i Natos kommittéer, företräder Sverige i Nato CIS-forum och andra nationella och internationella arbetsgrupper samt ansvarar för informationsutbyte vid nationella Nato-VTC. Du är rådgivare till Försvarsmaktens CIO och bidrar till utvecklingen inom interoperabilitet, informationshantering, digitalisering samt data- och AI-relaterade frågor.
I rollen leder du även samordningen av nationella godkännanden och implementering av Natos standarder, vidareutvecklar enhetens arbetssätt i nära samverkan med andra myndigheter samt planerar och genomför samverkansmöten. Genom ditt arbete bidrar du till Cyberenhetens mål och till ett mer effektivt och innovativt arbetssätt inom myndigheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Akademisk examen inom statsvetenskap, data- eller systemvetenskap, informations- och kommunikationsteknik, eller annan utbildning som Försvarsmakten bedömer som relevant
Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom informations- och datahantering omfattande arbete med att analysera, bereda och föredra ärenden för beslut
Aktuell och relevant erfarenhet av system och tjänster för information och kommunikation
Kunskap om robusthet och säkerhet i tjänster för information och kommunikation
Aktuell och relevant kunskap om att självständigt driva projekt samt genomföra analys- och utredningsarbete, inklusive att ta fram och presentera resultat och slutsatser för beslutsfattare
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
Du har god förmåga att ta initiativ och driva ditt arbete självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kan hantera flera uppgifter parallellt, prioritera och arbeta strukturerat även i en komplex och föränderlig miljö.
Du är kommunikativ och skicklig på att föra dialog samt skapa samsyn i större sammanhang. Du är prestigelös och lyhörd för andras perspektiv, har god analytisk förmåga och omsätter erfarenheter och lärdomar till handling. Vidare är du resultat- och lösningsorienterad samt bidrar till nytänkande och innovation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet/större organisation med flera ingående organisationsenheter
Erfarenhet från Nato, EU eller andra internationella organisationer
Kunskap om Natos styrningsprocesser
Kunskap om Nato:s arbete med C3/CIS, Federated Mission Networking, informationshantering, cyberresiliens eller AI och data governance
Erfarenhet av att formulera nationella positioner i mellanstatliga relationer
Erfarenhet av policysutveckling eller internationella förhandlingar
Erfarenhet av att leda och samordna arbete utan formellt personalansvar
Kunskap och kompetens om modern IT så som molnlösningarÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Befattningen är civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Ann-Marie Löf
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Arbete i processen kommer påbörjas efter sista ansökningsdag, ovan kontakter kan vara begränsade att nå under semesterveckorna. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012042