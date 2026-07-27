Serviceledare Gods & Förråd Provplats Linköping
Försvarets Materielverk (FMV) / Speditörsjobb / Linköping Visa alla speditörsjobb i Linköping
2026-07-27
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Vi söker en serviceledare som, tillsammans med oss, vill forma och driva vår verksamhet inom gods, förråd och logistik framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck – både idag och i framtiden.
Om tjänsten
Som serviceledare i förrådet ansvarar du för den dagliga driften och säkerställer att arbetet utförs i enlighet med de krav, rutiner och arbetsmetoder som finns. I rollen ingår att vara behjälplig och att i samverkan med övriga i förrådet förbättra och utveckla rådande arbetsmetoder och rutiner så att de möter verksamhetens behov. I uppgifterna ingår att beställa, ankomstkontrollera och lämna ut materiel till kund, samt inventera. Du kommer även att redovisa i berörda uppföljningssystem samt arbeta med godsmottagning inklusive lastning och lossning.
Tjänsten är placerad i Linköping.
Om dig
Vi vill att du har en slutförd gymnasieutbildning.
För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av logistik, gods och transport samt förrådshantering. Vi ser det som en fördel om du arbetat med Försvarsmaktens flygmateriel och haft en arbetsledande roll.
För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet från servicearbete med många kundkontakter, då det ingår som en del av det dagliga arbetet.
Du behöver ha goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg. Vi ser det meriterande att du har aktuell erfarenhet av de militära drift- och underhållsuppföljningssystemen LIFT och PRIO samt Fenix. Vidare är det också positivt om du har aktuell erfarenhet av att arbeta i drift- och underhållssystemet CAMP. Det kommer att bli viktigt att du har kunskap om hur man avsänder farligt gods på väg och flyg. Om du dessutom har ADR-intyg för godshantering/vägtransport samt truckförarbevis är det meriterande.
Du har god kunskap i svenska och engelska och ska kunna uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Det är även viktigt att du har B-körkort. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Officepaketet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi tror att du är en flexibel lagspelare som är driven och noggrann. Vi ser även att du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
• • Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Sandra Winkler via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Markus Carlén på markus.carlen@fmv.se
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För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10012053