Enhetschef för enheten sektor- och beredskapsansvar
Tillväxtverket / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2026-07-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Östersund
, Umeå
, Gävle
, Skellefteå
, Arjeplog
eller i hela Sverige
Är du en engagerad, utvecklingsinriktad och målmedveten person med erfarenhet från myndighet som vill ha en ansvarsfull roll där du bidrar till Sveriges totalförsvar på en modern myndighet? Är du en van ledare som gillar att utveckla och bygga verksamhet tillsammans med andra? Då kan du vara den vi söker.
Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Tillväxtverkets roll som sektorsansvarig beredskapsmyndighet befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, vilket ger dig stora möjligheter att utifrån enhetens ansvar och verksamhetsområde påverka både upplägg och genomförande. Du kommer att arbeta på strategisk, taktisk och operativ nivå, där du bidrar till att forma inriktning, utveckla arbetssätt och säkerställa genomförande i verksamheten.
Du rapporterar direkt till myndighetens ställföreträdande generaldirektör, som har uppdraget att samordna myndighetens samlade arbete med civilt försvar. I rollen ansvarar du för att leda, organisera, planera, följa upp och företräda enhetens arbete samt stödja den ställföreträdande generaldirektörens uppdrag inom området. Du ansvarar också för enhetens resultat, medarbetare och budget, samt för att utveckla verksamheten genom ett tillitsbaserat ledarskap. Du kommer att leda komplexa processer och skapa struktur i frågor där roller och styrning är under utveckling. Du etablerar strukturer, processer och en sammanhållen sektorsstyrning som stärker sektorns robusthet och koordinerade förmåga. Du har en central roll i myndighetens arbete med kontinuitetshantering, Risk och sårbarhetsanalyser (RSA), utbildning och övning inom beredskapsområdet genom att skapa tydlighet i ansvar och genomförande.
Enheten ansvarar inte för myndighetens säkerhetsskyddsarbete, men ett nära och kontinuerligt samarbete med den delen av verksamheten förväntas. Enheten arbetar också i nära samarbete med de delar av myndigheten som har direkta förmågehöjande uppgifter mot Industri och Handel.
I rollen ingår även att representera myndigheten såväl internt som externt.
Du kommer att vara placerad på vårt kontor i Stockholm eller Östersund.
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen (ex. statsvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, krisberedskap eller motsvarande)
Minst 5 års chefserfarenhet med personal, budget - och verksamhetsansvar
Erfarenheter av att leda på distans
Aktuell erfarenhet av arbete inom statlig myndighet med god förståelse för förvaltningslogik, styrning och samverkan
Mycket god kunskap och dokumenterad erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvarets strukturer och aktörer
Erfarenhet av att arbeta med styrning, samordning och genomförande i komplexa miljöer med många beroenden
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter
Dokumenterad erfarenhet av arbete med försörjningsberedskap, näringslivets beredskap samt privat-offentlig samverkan
Erfarenhet av att arbeta nära politisk ledning eller Regeringskansliet
Erfarenhet av ledarskap på sektorsansvarig beredskapsmyndighet eller beredskapsmyndighet
Erfarenhet av operativt arbete och stabsarbete inom beredskapsområdet
Praktisk erfarenhet av att utveckla krisledningens strukturer och förutsättningar
Deltagande i eller ansvar för nationella övningar, samverkansövningar eller krisspel
Arbete med kontinuitetsplanering och robusthet i samhällsviktig verksamhet
Erfarenhet av att hantera klassificerad eller säkerhetskänslig verksamhetPubliceringsdatum2026-07-27Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg, tydlig och samlande ledare som skapar riktning, struktur och engagemang i komplexa frågor. Du är analytisk och strukturerad, med förmåga att prioritera och väga samman olika perspektiv. Du är kommunikativ och pedagogisk och kan förklara, förankra och driva förändring på ett tydligt och inkluderande sätt. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Drivs av att utveckla, leda förändring och dela kunskap
Van att leda experter
Strukturerad och analytisk med förmåga att prioritera och driva komplexa frågor framåt
Stark samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer
Trygg i beslut även vid osäkerhet och press
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en heltidstjänst och tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Befattningen kommer att vara placerad i säkerhetsklass och anställningen kommer att kräva godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll. Svenskt medborgarskap krävs för tjänsten. Vi vill ha din ansökan senast 2026-08-23.
Dnr: Ä 2026-1530
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta ställföreträdande generaldirektör Lars Wikström, tfn 08-681 6558. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Katarina Holm, 08-681 97 19. Fackliga företrädare, ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med ansvarig chef. https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs.960.html
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), https://tillvaxtverket.se/
102 61 ÖSTERSUND Arbetsplats
Tillväxtverket Jobbnummer
10012054