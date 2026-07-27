FST Cyber söker Handläggare för Nato integration - Nato standardisering
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2026-07-27
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Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende, eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling? Försvarsstabens Cyberenhet söker nu erfarna Handläggare med driv, helhetssyn, samarbetsförmåga och säkerhetstänk för arbete med Nato integration inklusive Nato standardisering.
Försvarsstaben
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att bereda ärenden på militärstrategisk nivå samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta verksamheten.
Cyberenheten är en del av Försvarsstaben och leder arbetet med att omsätta Försvarsmaktens strategiska inriktning inom informations- och kommunikationsteknologiområdet. Enhetens mål är att säkerställa myndighetssamordnad, robust och effektiv ledningsförmåga. Försvarsmakten bedriver ett omfattande förändringsarbete med att digitalisera verksamheten.
Data & Policy sektionen i Cyberenheten består av erfarna, professionella medarbetare som fokuserar på resultat genom samarbete, lösningsfokus och framåtanda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som strategisk Handläggare inom Funktionsledningsavdelningen har du en viktig roll i hur Försvarsmakten tar ansvar som Nato-allierad.
Du arbetar med att ta fram och koordinera svenska ställningstaganden till Natos utveckling inom digitalisering, IT och kommunikation med fokus på cyberområdet. Arbetet omfattar analys, beredning och föredragning av ärenden såsom remissvar till beslutsfattare.
Du fungerar som kontaktpunkt för informationsutbyte inom Försvarsmakten och mot andra myndigheter samt stödjer framtagandet av underlag inför beslut i Natos Digital Policy Committee. Du bidrar även till att vidareutveckla rutiner för det nationella arbetet i kommittéer och undergrupper.
I rollen samordnar du tillsammans med IT-handläggare och sakexperter Sveriges godkännande av Natos standarder inom cyberområdet, inklusive analyser för ratificering och implementeringsplaner för att uppnå interoperabilitet. Du planerar och genomför även samverkansmöten med andra myndigheter.
Genom ditt arbete bidrar du till Cyberenhetens mål samt till ett mer effektivt och innovativt arbetssätt inom myndigheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Akademisk examen inom statsvetenskap, data- eller systemvetenskap, informations- och kommunikationsteknik, eller annan utbildning som Försvarsmakten bedömer som likvärdig
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom informations- och datahantering omfattande arbete med att analysera, bereda och föredra ärenden för beslut
Aktuell och relevant erfarenhet av att medverka i och bidra till projekt och processer samt att genomföra analys- och utredningsuppgifter, inklusive att presentera resultat och slutsatser för ansvarig ledning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
Du tar initiativ och driver ditt arbete självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt, prioritera och arbeta strukturerat i en komplex och föränderlig miljö.
Du är kommunikativ och skapar samsyn även i större sammanhang. Du är prestigelös och lyhörd för andras perspektiv, har god analytisk förmåga och omsätter erfarenheter och lärdomar till handling. Vidare är du resultat- och lösningsorienterad samt bidrar till nytänkande och innovation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet/större organisation med flera ingående organisationsenheter
Erfarenhet från Nato, EU eller andra internationella organisationer
Kunskap om Natos styrnings- och standardiseringsprocesser
Erfarenhet av att formulera nationella positioner i mellanstatliga relationer
Kunskap och kompetens om modern IT så som molnlösningarÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Befattningen är civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Ann-Marie Löf
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-specialist Elin Dahlqvist
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Arbete i processen kommer påbörjas efter sista ansökningsdag, ovan kontakter kan vara begränsade att nå under semesterveckorna. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012041