LSS-bostäder söker stödpedagog
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2026-07-27
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Ref: 20261110 Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till enhet 3 LSS-bostäder. Stödpedagogens arbetsuppgifter är förutom att ge stöd och hjälp till brukaren i dagliga aktiviteter även att implementera arbetssätt och metoder i verksamheten i nära samarbete med övriga som arbetar kring brukaren.
Genom att skapa goda relationer till brukarna ger du stöd i olika vardagssituationer och i att upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, till exempel aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftningen samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund. Arbetet ska främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Utgångspunkten i insatserna är brukarnas genomförandeplaner och handlingsplaner, som utformas tillsammans med brukarna. Du arbetar systematiskt med social dokumentation.
Du samarbetar med dina kollegor och andra aktörer för brukarens bästa, och deltar i att hitta lösningar och metoder som utvecklar arbetet. Utgångspunkten är det pedagogiska förhållningssättet som stödjer varje enskild individs delaktighet och självbestämmande. Som stödpedagog arbetar du aktivt för att öka det pedagogiska förhållningssättet i verksamheten. I stödpedagogens uppdrag ingår att vara teamledare för ett av teamen på arbetsplatsen.
I uppdraget kan hantering av medicin förekomma på delegering från sjuksköterska.
I tjänsten ingår dag- och kvälls- samt helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området. Har du ytterligare eftergymnasial utbildning inom funktionshindersområdet är detta meriterande.
Du har minst ett års erfarenhet av att arbeta inom LSS. Meriterande är om du har arbetat med brukare inom personkrets 1 inom LSS-lagstiftningen. Har du tidigare erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, TAKK, AKK och MI ser vi även detta som meriterande. Självklart har du datorvana, och du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Du behöver vara strukturerad, och ha lätt för att hitta nya lösningar i svåra situationer. Arbetet ställer krav på att du kan ställa om när förändringar sker, men även att kunna stå ut med perioder då det inte händer så mycket i verksamheten. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, både med medarbetare, brukare och andra.
Då du kommer vara teamledare för ett av teamen på arbetsplatsen är det meriterande om du har erfarenhet av att leda andra i någon form.
B-körkort för manuell växellåda är meriterande men inget krav.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Om arbetsplatsen
Vi söker en stödpedagog till en verksamhet som riktar sig mot personkrets 1. Verksamheten ligger centralt belägen i Oxie. Brukarna har omfattande stödbehov i samtliga livsområden i sitt vardagliga liv.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Soheil Raoufi soheil.raoufi@malmo.se +46705643970 Jobbnummer
10012056