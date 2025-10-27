(SÄK) Systemsamordnare Trafikstyrningssystem
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en (SÄK) Systemsamordnare till myndighet i Stockholm.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som Systemsamordnare signal innebär att ansvara för samordning, kravhantering och teknisk integration av signalsystem inom ett större infrastrukturprojekt. Uppdraget omfattar att säkerställa att alla tekniska system samverkar och är utformade för att fungera tillsammans med befintliga trafiksystem. Rollen innebär även att leda arbetet med systemdesign, tekniska val och kravställning, samt bidra till att projektets leveranser uppfyller både nuvarande och framtida behov. Arbetet sker i nära samverkan med experter, leverantörer och andra teknikområden.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att projektets alla ingående tekniska system är designade för att fungera väl ihop med det befintliga trafiksystemet.
Samordna beroenden och tekniska gränssnitt.
Ta fram projektets arbetssätt avseende systemdesign och tekniska val, baserat på gemensamma processer.
Medverka i framtagandet av systemdesign och tekniska val så att bästa tekniska lösning levereras utifrån nuvarande förutsättningar och framtida behov.
Säkerställa att projektleverans uppfyller behovet (inklusive effektmål) baserat på ändamålsenlig kravställning för det tekniska innehållet.
Säkerställa att den tekniska lösningen utförs enligt kravställning genom att delta, förmedla och förtydliga krav samt granska underlag.
Identifiera och lyfta tekniska problem i god tid för att möjliggöra lösning och minimera konsekvenser.
Delta i och leda workshops med sakkunniga och intressenter inom olika teknikområden.
Delta i den tekniska dialogen med leverantörer.
Stötta processen med myndighetsgodkännande av anläggningen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 9 års erfarenhet av arbete inom tekniska utvecklingsprojekt (signal, järnväg, tunnelbana, lokalbanor, spårväg och spårfordon, etc.).
Minst 7 års erfarenhet som sakkunnig inom signalteknik i projekt inom järnväg, tunnelbana, lokalbanor, spårväg och spårfordon, under de senaste 15 åren.
Minst 9 års erfarenhet av arbete med krav inom signalverksamhet.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med RAMS eller EN-standard 50126, 50128 och 50129.
Högskoleutbildning inom för projektet relevant område; till exempel Systemvetarutbildning, Samhällsbyggnad, Väg och vatten, Industriell ekonomi eller Datateknik.
Minst 5 års erfarenhet av arbete i projekt där engelska använts i tekniska diskussioner i tal och skrift.
Meriterande
Minst 8 års erfarenhet i teknisk roll från leverantör- eller beställarssidan inom signal/ATC.
Minst 5 års erfarenhet av arbete gällande signal/ATC för integration för marksystem och/eller fordon.
Certifiering inom Systems Engineering eller motsvarande systemutvecklingsmetoder/utbildning som motsvarar en certifieringDina personliga egenskaper
Systematiskt och strukturerat arbetssätt
Lösningsinriktad, tar sig an problem med en öppen attityd och bjuder in till dialog och samverkan
Kommunicerar enkelt och tydligt God samarbetsförmåga, skapar och bevarar goda relationer
Är självgående och tar initiativ för att hitta alternativa lösningar Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9576539