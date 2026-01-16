Sågmästare/Finsnickare Heltid
2026-01-16
HORNBACH Byggmarknad AB
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en sågmästare/Finsnickare till vår byggavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av att utföra diverse sågservice till våra kunder utifrån deras beställningar och önskemål. Du ansvarar för att erbjuda kunden precisionssågning och fräsning för att exakt anpassa material efter deras behov, både för hemmaprojekt och professionella uppdrag. Du hanterar olika material med målet att leverera högkvalitativa resultat som matchar kundernas specifikationer, allt från enkla snitt till komplexa bearbetningar.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Aktiv försäljning av produktsortimentet inom främst bygg och byggmaterial
* Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet
* Ansvarar för inkommande beställningar, kundrådgivning och diverse sågservice-arbeten (såväl av enklare som mer komplex art)
* Analysera avdelningens varupresentation
* Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt meriterande med erfarenhet av detaljhandeln
* Relevant flerårig yrkeserfarenhet/utbildning inom bygg/finsnickeri eller dylikt arbete
* Du har hantverkarerfarenhet av att utföra diverse sågservice-arbeten/och eller finsnickeri-arbete
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Som person är du stresstålig, flexibel, lösningsorienterad och noggrann
* Du är serviceinriktad och bekväm med att utföra arbetsmoment som ibland kan vara fysiskt krävande
* Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4)
* Meriterande om du har språkkunskaper i tyska
Vi erbjuder dig
* En inspirerande och trygg on-boarding-upplevelse som ger dig trygghet och stöd från dag ett
* Stora utvecklingsmöjligheter - vi tror på att växa tillsammans och erbjuder flera vägar vidare inom organisationen
* Möjlighet till bonus- för att vi delar framgången med våra medarbetare
* Möjlighet till köp av personalaktier till ett attraktivt förmånspris
* Ta del av vårt förmånliga erbjudande till förmånscykel med Lease a bike
* ...och mycket mer! Du hittar en fullständig lista över våra förmåner längre ner på karriärsidanAnställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Heltid 38,25 timmar/veckan. Schemalagd arbetstid vardagar samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
