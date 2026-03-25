Säffle: Elingenjör
Vill du vara med och forma framtidens el- och automationslösningar
Är du tekniskt nyfiken, gillar omväxling och vill ha en roll där du får vara med från idé till färdig anläggning? Då kan du vara den Elingenjör vi söker! Hos oss får du en central roll i både projekt och underhållsarbete. Du arbetar nära verksamheten och blir en viktig del av ett mindre, sammansvetsat team med bred kompetens och stort engagemang. Här får du följa hela processen - från konstruktion och dokumentation till inköp, installation och driftsättning.
Vad erbjuder vi?
Månadslön 50 000 om du har allt vi söker
Förskottssemester
Enligt lokalt avtal använder vi arbetstidsförkortningsdagar till klämdagarna runt jul och nyår. Vilket innebär att de allra flesta är lediga ca 2 veckor under den perioden.
Friskvårdspaket 4000 kr/år
Förmånligt pris på via personalköp
Företagshälsovård
Semesterrätt 28-30 dagar Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
El-kompetens från högskola, YH eller gymnasium
Erfarenhet av AutoCAD och/eller Engineering Base
Erfarenhet av PLC/SCADA, DCS.
Meriterande: erfarenhet av montering eller installationDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är noggrann och kvalitetsmedveten - dina underlag är montörernas viktigaste verktyg
Har lätt för att samarbeta och kommunicera i grupp
Kan arbeta självständigt och fatta beslut inom givna ramar
Om rollen
Som Elingenjör ansvarar du främst för:
Konstruktion och dokumentation av el- och automationslösningar
Framtagning av ritningsunderlag enligt våra riktlinjer
Stöd till kollegor vid inköp av utrustning och under installationsfasen
Aktivt deltagande i såväl projektgrupper som daglig operativ verksamhet
Programmering av styrsystem.
Du får en varierad vardag med mycket samarbete - både inom teamet och med produktionspersonal. Säkerheten sätter du alltid främst, och du vet att ditt arbete är en viktig förutsättning för ett tryggt och effektivt installationsarbete.
Här får du chansen att utvecklas i din roll, samtidigt som du blir en uppskattad del av en trygg och säkerhetsmedveten arbetsplats.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
661 30 SÄFFLE Arbetsplats
