Säffle: CNC Operatör
2025-10-04
Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos oss kommer du att arbeta med maskinbearbetning, verktygsbyte, maskinkompensering, ritningsläsning, kontroll och paketering. Förebyggande underhåll av anläggningen.
Du skall som person vara noggrann, effektiv, strukturerad, positiv och självgående i ditt arbete. Vilja skapa värde under arbetsdagen. Ta egna initiativ men också kunna följa givna instruktioner. Du försöker bidra till god stämning på arbetsplatsen.
Önskvärt är att du har erfarenhet från industriarbete, helst inom skärande bearbetning.
Meriterande är 3-årig gymnasieutbildning inom industri, truckkort och traverskort. Intresse för teknik.
Arbetstiden kommer vara dagtid eller skiftgång. Tvåskift och/eller ev. fast nattskift.
Urval kommer att ske löpande med start efter överenskommelse och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Goda kunskaper i Svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du nyfiken och öppen för förbättringar.
Du har en vilja att ständigt utvecklas, är prestigelös, lyhörd, öppen och rättfram i samarbete med andra samt har en drivkraft för att arbeta med kontinuerliga förbättringar. Du är bra på att motivera och inspirera medarbetare, som bidrar till att hela företaget utvecklas positivt. Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
