Ryds Bilglas söker sommarhjältar!
Ryds Bilglas AB / Glasgravörsjobb / Sundsvall
2026-03-09
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Letar du efter ett sommarjobb där du får kombinera praktiskt arbete med att möta människor? Vill du ha varierande dagar, härlig gemenskap och möjligheten att lära dig något nytt varje dag? Då är du vår nästa sommarhjälte!Ditt jobb hos oss
Som sommarhjälte jobbar du sida vid sida med våra bilglastekniker och hjälper till med reparation och byte av bilglas. Du kan även få chansen att ta emot kunder, registrera skadeärenden och bidra till att allt flyter på smidigt!
Hos oss är samarbete en självklarhet. Vi delar kunskap, tar initiativ och hjälper varandra när det behövs. Här får du en kombination av frihet, ansvar och en arbetsmiljö där det är högt i tak och nära till skratt.
Det här är vi
Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Vi grundades som ett familjeföretag och den känslan sitter inte bara kvar i väggarna på Ryds. Det är så det är. Vi hjälps åt när det behövs och ställer upp för varandra - inom teamet, med andra verkstäder och andra delar av organisationen. Vi peppar, inspirerar och lär av varandra. Hela tiden. För vi blir starkare och bättre tillsammans. Våra chefer stöttar oss i vårt arbete och i vår utveckling.
Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi har ett stor hållbarhetsfokus och är måna om vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar där du får växa i din roll tillsammans med oss. Vi omfattas självklart av kollektivavtal och erbjuder bra förmåner till våra anställda.
Arbetsplats: SUNDSVALL - BIRSTA
Arbetstid: Måndag-fredag, med varierande arbetstider: 07-16 eller 08-17
Hos oss är personliga egenskaper viktigare än tidigare erfarenhet. Vi söker dig som är nyfiken, serviceinriktad och som vill växa och utvecklas tillsammans med oss. Du har kundens bästa i fokus och strävar alltid efter att leverera hög kvalitet och god service. Vi tror att du trivs med att arbeta praktiskt, men också uppskattar mötet med kunden och kan ta hand om administrativa uppgifter när det behövs.
Vi värdesätter lagarbete och att man hjälper varandra genom att dela kunskap och erfarenheter. Du är en flexibel lagspelare som gärna tar initiativ, men som också lyssnar in och samarbetar med kollegorna. Det är viktigt att du känner dig bekväm med ett fysiskt och rörligt arbete. Hos oss är ingen dag den andra lik!
- B-körkort (manuell växellåda)
- God svenska i tal och skrift
Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Företaget grundades 1947 i Sundsvall av familjen Ryd och är idag verksamt över hela Sverige, med fler än 170 verkstäder och ca 500 anställda. Ryds Bilglas är en del av koncernen Cary Group AB. Med närhet till kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper Cary Group kunden att göra enkla och hållbara val. Cary Groups resa startade med Ryds Bilglas och idag tjänar vi kunder genom Europa, med flera kända och framgångsrika varumärken.
Fast månads- vecko- eller timlön
