Runner

Greta Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2026-02-25


På Såjja serverar vi goda dumplings och asiatiska smårätter mitt i centrala Malmö och vi behöver utöka vårt team med en runner.
Som runner hjälper du till med att gå ut med mat till gästerna, hjälper till där det behövs och sköter disk.
Arbetstiderna är fredag och lördag varannan helg.
Vi söker dig som älskar restauranglivet, gillar att bjuda på dig själv och ge gästerna en grym upplevelse.
Du måste vara organiserad, snabb och stresstålig.
Bra om du ha arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@sajjamalmo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Runner".

Arbetsgivare
Greta Restaurang AB (org.nr 559402-0561)
Mäster Johansgatan 1 (visa karta)
211 21  MALMÖ

Jobbnummer
9764147

