Rotebro Tandvård
2026-03-09
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Tandsköterska till nystartad klinik i Sollentuna
Vi söker en engagerad tandsköterska till vår nya och moderna klinik. Hos oss blir du en del av ett litet, familjärt team och arbetar i journalsystemet Muntra.
Vi söker dig som:
• Har tandsköterskeutbildning eller erfarenhet
• God kommunikationsförmåga och serviceinriktad
• Är noggrann, flexibel och gillar teamwork
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö och möjlighet att växa med en nystartad klinik.
Skicka CV och kort presentation till info@rotebrotandvard.se
.
Märk ansökan: "Tandsköterska - Rotebro Tandvård". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: Info@rotebrotandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tsk - Rotebro Tandvård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rotebro Tandvård AB
(org.nr 559555-8270)
Rotebro Torg 7 (visa karta
)
192 68 SOLLENTUNA Jobbnummer
9783776