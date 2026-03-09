Rotebro Tandvård

Rotebro Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Sollentuna
2026-03-09


Tandsköterska till nystartad klinik i Sollentuna
Vi söker en engagerad tandsköterska till vår nya och moderna klinik. Hos oss blir du en del av ett litet, familjärt team och arbetar i journalsystemet Muntra.
Vi söker dig som:
• Har tandsköterskeutbildning eller erfarenhet
• God kommunikationsförmåga och serviceinriktad
• Är noggrann, flexibel och gillar teamwork

Vi erbjuder en modern arbetsmiljö och möjlighet att växa med en nystartad klinik.
Skicka CV och kort presentation till info@rotebrotandvard.se.
Märk ansökan: "Tandsköterska - Rotebro Tandvård".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: Info@rotebrotandvard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tsk - Rotebro Tandvård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rotebro Tandvård AB (org.nr 559555-8270)
Rotebro Torg 7 (visa karta)
192 68  SOLLENTUNA

Jobbnummer
9783776

