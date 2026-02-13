Rörsvetare
2026-02-13
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Linköping
, Norrköping
, Mjölby
, Nyköping
Vi söker nu en erfaren rörsvetsare till arbete inom fjärrvärme, en samhällsviktig och långsiktig verksamhet där svetskvalitet, säkerhet och yrkesstolthet är avgörande.
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, tar ansvar för kvaliteten och vill se resultatet av det du gör.
Om tjänsten Som rörsvetsare hos oss har du en central roll i arbetet med nyinstallation, ombyggnation och underhåll av fjärrvärmenät.
Du arbetar i varierande projekt och miljöer, både utomhus och inomhus, och är delaktig i hela processen - från förberedelse till färdigt resultat.
Arbetet bedrivs enligt tydliga arbetssätt med högt fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete.
Arbetsuppgifter I rollen som rörsvetsare arbetar du praktiskt med svetsning, installation och underhåll av rörsystem inom fjärrvärmenätet.
Arbetet omfattar främst svetsning av svart material med pinnsvetsning (MMA 111), samt reparationer, ombyggnationer och utbyte av rörsektioner.
Du kommer även vara delaktig i installation och montage av värmeväxlare och arbetar utifrån ritningar, med egenkontroller och tillhörande dokumentation.
Arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav och sker i nära samarbete med kollegor i projektens olika faser.
Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet som rörsvetsare
* Mycket god kompetens inom pinnsvetsning (MMA) på svart material
* Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
* B-körkort Bra att veta * Resor kan förekomma i tjänsten Meriterande:
* Erfarenhet av gas och tig svetsning
* Erfarenhet från fjärrvärme, industri eller VVS
Personliga egenskaper Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och säkerhetsfokuserad. Du tar ansvar för ditt arbete, samarbetar väl med andra och trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsdagar.
Vad erbjuder vi Hos oss får du en växande och framtidsinriktad bransch.
• Arbete inom fjärrvärme i en samhällsviktig verksamhet
• Tydliga arbetssätt och fokus på säkerhet och kvalitet
• Möjlighet till certifieringar och vidareutbildningar
• Ett erfaret team och en god laganda
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Detta uppdraget är ett kortar uppdrag på 14 veckor men chans till förlängning.

Publiceringsdatum2026-02-13
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval.
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare JKS Sverige AB
