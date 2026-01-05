Rörmokare/VVS-montör

Borgholms Rörteknik AB / VVS-jobb / Borgholm
2026-01-05


Om företaget.
Borgholms Rörteknik AB är ett VVS-företag som är verksamt främst i Borgholms kommun. Vi utför dom flesta förekommande arbetena i VVS-branschen. Vårt kundregister utgörs av byggmästare, jordbruksföretag, privatpersoner och andra företag.
Nu söker vi en VVS-montör för anställning i Borgholm.

Dina arbetsuppgifter.
Du kommer att vara en del av vårt lag och arbeta som VVS-montör. Arbetet bedrivs för det mesta självständigt och kräver förmåga att driva mindre jobb själv. Vissa arbetsuppgifter kan bedrivas med en kollega.

Din bakgrund/Dina egenskaper.
• VVS-utbildning.
• Körkort.
• Gillar att ta ansvar och arbetar självständigt.
• Är utåtriktad och har kunden som fokus.
• Ordningsam och strukturerad.
• Nyfiken på att lära nytt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: johan@borgholmsrorteknik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Borgholms Rörteknik AB (org.nr 556483-8570)
Hammarvägen 5 (visa karta)
387 35  BORGHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9669276

