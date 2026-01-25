Rörmokare Certifierad Vvs-montör

Partille VVS & Entreprenad AB / VVS-jobb / Göteborg
2026-01-25


Vi söker en självgående VVS-montör
Vi söker dig som är en erfaren och självgående VVS-montör som trivs med eget ansvar och varierande arbetsuppgifter.

2026-01-25

Om tjänsten
Som VVS-montör hos oss arbetar du självständigt med service, reparationer och installationer hos både privatpersoner och företag. Du planerar ditt arbete effektivt och levererar alltid med kvalitet och yrkesstolthet.
Vi söker dig som:
Är utbildad VVS-montör
Har flera års erfarenhet inom yrket
Är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har B-körkort
Talar och skriver svenska
Vi erbjuder:
Trygg anställning med bra villkor
Frihet under ansvar
Varierande arbetsdagar
Trevligt arbetsklimat i ett mindre team
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete
Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: into.torslanda@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Partille VVS & Entreprenad AB (org.nr 559036-7370)
Eketrägatan 1 (visa karta)
418 73  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborgs Handels och servciepartner

Kontakt
Ladde Halti
info.torslanda@gmail.com
0722933962

Jobbnummer
9703093

