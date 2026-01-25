Rörmokare Certifierad Vvs-montör
2026-01-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille VVS & Entreprenad AB i Göteborg
Vi söker en självgående VVS-montör
Vi söker dig som är en erfaren och självgående VVS-montör som trivs med eget ansvar och varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Som VVS-montör hos oss arbetar du självständigt med service, reparationer och installationer hos både privatpersoner och företag. Du planerar ditt arbete effektivt och levererar alltid med kvalitet och yrkesstolthet.
Vi söker dig som:
Är utbildad VVS-montör
Har flera års erfarenhet inom yrket
Är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har B-körkort
Talar och skriver svenska
Vi erbjuder:
Trygg anställning med bra villkor
Frihet under ansvar
Varierande arbetsdagar
Trevligt arbetsklimat i ett mindre team
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete
Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller hör av dig för mer informationSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: into.torslanda@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille VVS & Entreprenad AB
(org.nr 559036-7370)
Eketrägatan 1 (visa karta
)
418 73 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Handels och servciepartner Kontakt
Ladde Halti info.torslanda@gmail.com 0722933962 Jobbnummer
