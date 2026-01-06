Rörmokare
Östborg Rör AB / VVS-jobb / Ragunda
2026-01-06
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östborg Rör AB i Ragunda
Vi är ett ungt familjärt företag i stark tillväxt, där orderboken ständigt fylls på. Nu söker vi fler kollegor - kanske är det just dig vi letar efter!
Vi håller på med det mest inom VVS:
Serviceuppdrag
Värmepumpar
Vattenrening
Badrums installationer
Avlopps spolning
Rör inspektion
Vi arbetar både med privatpersoner och företag, och söker därför en driven, initiativrik och självgående rörmokare med stort ansvarstagande och god problemlösningsförmåga.
Vi erbjuder
En varierande vardag med frihet under ansvar.
Servicebil
Att få jobba i och omkring vackra Ragunda dalen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
0707479200
E-post: sten@ostborgror.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östborg Rör AB
Åssjövägen 10
844 41 BISPGÅRDEN
För detta jobb krävs körkort.
VD
VD
Sten Östborg sten@ostborgror.com 0707479200
