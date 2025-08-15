Rörkonstruktör till Rejlers!
Har du ett brinnande intresse för teknik och vill arbeta som rörkonstruktör i en verksamhet med starkt utvecklingsfokus? Vi söker nu dig som vill bli en del av Rejlers i Örebro och arbeta tillsammans med deras kunder i spännande projekt! Varmt välkommen med din ansökan.
Information om tjänsten
Rejlers är ett erkänt starkt kompetensföretag med lång tradition av att driva och genomföra komplexa industriella projekt. I region mitt är de bra på bland annat projektledning, mekanikkonstruktion, automation, el-konstruktion och process- och anläggning. De arbetar med projekt som ligger i teknikens absoluta framkant hos några av tekniksveriges mest spännande kunder! Ny teknik inom batteriindustrin och ett fokus på hållbarhet är exempel på områden där Rejlers team spelar en viktig roll och har ett stort inflytande.
Professionals Nord söker för Rejlers räkning en rörkonstruktör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Rejlers. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Du erbjuds
• En öppen och välkomnande atmosfär, samtidigt som du arbetar i en verksamhet som präglas av nyfikenhet, förändring och glädje. För Rejlers är det viktigt att ha kul på jobbet!* Möjligheten att fortsätta utvecklas i din roll med en verksamhet i ryggen som uppmuntrar till att lära, utveckla och hjälpa varandraPubliceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som rörkonstruktör hos Rejlers är du en del av deras leverans från design till konstruktion. Det innefattar att ta fram den processtekniska lösningen och funktionen, välja komponenter och material, rita flödesscheman, ta fram komponent- och rörlistor, utarbeta kravspecifikationer på utrustningar, 3D-modellera och ta fram tillverknings- och installationsunderlag. Du kommer spela en viktig roll för utvecklingen i teamet och det interna samarbetet. Du är aktiv i projekt både internt och externt ute hos kund.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller arbetat dig till motsvarande kunskap. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av rörkonstruktion och tidigare erfarenhet inom projekt och uppdrag från rör- och anläggningskonstruktion, främst inom process-, energi-, olja & gas- och petrokemiindustrin. Vidare har du erfarenhet av programvaror som E3D, Plant3D eller AutoCAD. Tjänsten kan innebära kortare resor vid enstaka tillfällen.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Rejlers. Du är noggrann och prestigelös i ditt arbete. Vidare är du lyhörd och trivs i en lärande miljö där man lär sig och tar hjälp av varandra.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: ÖrebroURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Mia Haaster
Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
