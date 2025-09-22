Röntgenskötare
2025-09-22
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/rontgenskotare-2.
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) lediganslår en ordinarie tjänst som röntgenskötare till radiologiska kliniken, röntgenavdelningen.
Har du en röntgenskötarutbildning och erfarenhet av röntgenskötarabetet? Är du ivrig att anta nya utmaningar?
ÅHS söker nu en engagerad och flexibel röntgenskötare till det radiologiska teamet.
ÅHS har en liten radiologisk avdelning som jobbar på ett brett fält. Här finns många intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas i arbetet. Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad röntgenskötare (FFS 559/94). Behörigheten ska vara registrerad i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården www.valvira.fi/sv.
Meriterande är att självständigt arbeta på olika modaliteter med nativundersökningar och datortomografier samt assistera vid genomlysningar och olika ingrepp. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att jobba med följande program: Optomed RIS och Sectra PACS.
Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).
Arbetsspråket är svenska.
Tjänsten är ordinarie med tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast den 03.10.2025 kl 15.00.
Läs merhttp://www.ahs.ax
