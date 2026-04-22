Röntgensjuksköterska till Röntgenkliniken Linköping
2026-04-22
Var med och bidra till framtidens hälso- och sjukvård! Medicinsk diagnostik är en central del av modern hälso- och sjukvård. Vår förmåga att utföra rätt undersökning, i rätt tid med rätt svar är avgörande för god vård.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Röntgenkliniken i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt. Vi bedriver, utöver den kliniska verksamheten, både utveckling och forskning tillsammans med forskningsenheten Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Kliniken genomför årligen cirka 180 000 stycken undersökningar inom följande modaliteter: CT, MR, PET/CT, Ultraljud, angio/intervention samt konventionell röntgen. En stor del av verksamheten är akut och vår akutröntgenverksamhet ligger i direkt anslutning till akutmottagningen.
Läs gärna hur det är att arbeta som röntgensjuksköterska i Region Östergötland och även mer om dina förmåner. Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping erbjuds du en stimulerande vardag med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i tvärprofessionella team med patienten i fokus och samverkar återkommande med remitterande enheter, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga. Kliniken är en 24-sjuverksamhet vilket innebär att arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid, nätter och helger.
Vi erbjuder dig en gedigen introduktion där du får lära känna kliniken och uppnå jourkompetens. Beroende på vart du är i din karriär anpassar vi introduktionen. Som nyexaminerad tar du del av ett introduktionsprogram innehållandes placering inom samtliga större modaliteter, så som konventionell röntgen, PET/CT, MR, CT och fotonräknare, samt intervention (endovaskulärt och CT-lett).
Vi drivs av att ligga i framkant och uppmuntrar till forskning och vidareutveckling. Vi ger därför dig som anställd och intresserad av fördjupade akademiska studier möjlighet att ansöka till vårt magister-/masterprogram som ger 25 % betald studietid under en 4-årsperiod. För dig som är intresserad av att doktorera finns möjlighet att göra detta under 50 % betald arbetstid.
Genom samarbetet med CMIV har vi förmånen att både kunna driva och vara med i radiologins framkant. Vi arbetar kontinuerligt i projekt med mål att hitta nya tekniska lösningar och bedriver just nu bland annat flera utvecklingsprojekt inom fotonräknartekniken.
Arbetsgrupp
Kliniken har cirka 230 medarbetare innefattandes radiologer, röntgensjuksköterskor, under-sköterskor och vårdadministratörer. Hos oss finns en stor forskningsaktivitet med ett flertal magisterstuderande, doktorerande och disputerade röntgensjuksköterskor samt en av Sveriges få docenter med röntgensjuksköterskebakgrund.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska med intresse av att vara med och utveckla verksamheten i takt med nya tekniska möjligheter. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och remittenter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Meriterande är tidigare erfarenhet av att ha forskat, arbetat inom akutsjukvård och/eller arbete i 24-sjuverksamhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självständig och tar ansvar för ditt arbete. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig i en vardag där förutsättningarna snabbt kan förändras. När dagens planering behöver justeras agerar du tryggt, prioriterar om och ser möjligheter i förändringen.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och motiveras av ett gott lagarbete. Du sätter patienten i första hand och visar gott omdöme i ditt dagliga arbete genom att göra välgrundade avvägningar.
Slutligen är du strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
Enhetschef
Kajsa Arwelöf kajsa.arwelof@regionostergotland.se Jobbnummer
9869483