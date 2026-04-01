Röntgensjuksköterska till röntgen Söderhamn
2026-04-01
Röntgen Söderhamn är en mindre och familjär enhet där samarbete och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen. Här arbetar röntgensjuksköterskor, undersköterskor och radiologer tillsammans i ett nära team. På enheten finns konventionell röntgen, datortomograf och ultraljud. Radiolog och sonograf genomför ultraljudsundersökningar på mottagningen några dagar varje månad. Verksamheten bedrivs huvudsakligen dagtid och består främst av planerade undersökningar. Vår datortomograf har ett stort patientflöde och vi tar emot patienter från hela länet. Vi har ett nära samarbete med röntgen i Bollnäs och övriga röntgenmottagningar inom länet.
Nu söker vi en röntgensjuksköterska till röntgen i Söderhamn. Hos oss möts du av en arbetsplats där vi verkligen värnar om teamkänslan. Vi är en liten enhet där alla känner varandra, hjälps åt i vardagen och där samarbete och patientfokus står i centrum.
Arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med bilddiagnostiska undersökningar inom främst konventionell röntgen och datortomografi. Arbetet präglas av ett välfungerande flöde, tydlig struktur, hög kvalitet och en god stämning. Du blir en viktig del av vårt team där vi tillsammans arbetar för ett gott patientflöde och en trygg vårdmiljö.
Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• planera och genomföra undersökningar
• ansvara för patientomhändertagande före, under och efter undersökning
• ha samarbete med radiologer och andra professioner i vårdteamet.
Hos oss får du
• en arbetsplats med stark teamkänsla och nära samarbete mellan kollegor
• introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter
• arbeta dagtid i en välfungerande och trivsam verksamhet.
Läs mer om våra förmåner:https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett gott patientbemötande, trivs i ett nära samarbete med kollegor och uppskattar att arbeta i en mindre arbetsgrupp där alla bidrar till helheten. Som person är du ansvarstagande, flexibel och kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I rollen som röntgensjuksköterska ska du
• vara legitimerad röntgensjuksköterska.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Kontakt
Carolina Spansk Skoglund, vårdenhetschef carolina.spansk.skoglund@regiongavleborg.se 073-081 78 90 Jobbnummer
9831619