Röntgensjuksköterska till Arvika
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Arvika Visa alla sjuksköterskejobb i Arvika
2026-08-05
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, Eda
, Sunne
, Årjäng
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Din arbetsplats
På mottagningen arbetar ett drygt 20-tal medarbetare: radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Enheten har ett dygnet runt uppdrag och finns på ett av länets tre akutsjukhus. Vi arbetar med konventionell röntgen, datortomografi, ultraljud och magnetkameraundersökningar. Vi använder Sectras RIS/PACS och vår maskinpark är ny och modern.
På röntgenmottagningen i Arvika är vi stolta över att kunna bedriva dygnet runt verksamhet trots att vi är en mindre enhet. Vi hjälps åt och arbetsgruppen är flexibel och tar stort ansvar med att lösa passbyten och bemanning. Vi gillar att arbeta i team och ser alla personalkategoriers värde i det gemensamma arbetet.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med alla typer av radiologiska undersökningar. Vi erbjuder individuell upplärning för att du, på sikt, självständigt ska kunna utföra undersökningar på enhetens alla modaliteter.
Då vi är ett av länets tre akutsjukhus innebär anställning vanligtvis skiftarbete med vardag/helg och dag/kväll/natt. Som tillägg till akut verksamhet har vi även viss elektiv verksamhet på sena kvällar och nätter för att öka tillgängligheten för patienterna.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska.
Som person arbetar du självständigt och kan förlita dig på din egen förmåga och bedömning. Du är flexibel i ditt arbetssätt och samarbetar väl med andra i team. Du uttrycker dig tryggt och tydligt inför andra och arbetar noggrant med god förståelse för mål och kvalitetskrav.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 ARVIKA Arbetsplats
Bild- och funktionsdiagnostik Värmland, Röntgenmottagning Arvika Kontakt
enhetschef
Monika Andrin bakken monika.andrinbakken@regionvarmland.se 010-8391788 Jobbnummer
10023042