Föräldravikariat för elevresurs
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Pedagogjobb / Knivsta Visa alla pedagogjobb i Knivsta
2026-08-05
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Ängbyskolan är en F-6-skola med cirka 350 elever, belägen i natursköna Knivsta, precis intill Upplandsleden. Vår unika närhet till skog och natur ger fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse i vardagen, något vi ser som en viktig del av elevernas lärande och välmående.
På Ängbyskolan arbetar vi med kooperativt lärande, där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att elever lär sig bäst tillsammans och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas, stöttas och utmanas.
Vi är en skola med en varm och positiv atmosfär, där engagerade pedagoger och trygghet i skolan är grundläggande för elevernas framgång. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete och vi strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och motiverad att växa både akademiskt och socialt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som elevresurs på mellanstadiet arbetar du nära elever och pedagoger för att skapa goda förutsättningar för lärande, trygghet och studiero. Ditt uppdrag är att stötta både enskilda elever och grupper, i och utanför klassrummet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta enskilda elever i undervisningen utifrån deras behov, t.ex. genom
• förtydliga instruktioner
• hjälpa till att komma igång och hålla fokus
• stödja i struktur, planering och genomförande av uppgifter.
• Vara ett stöd i klassrummet:
• hjälpa till att upprätthålla arbetsro
• uppmuntra elevernas delaktighet och självkänsla
• stötta elever i sociala situationer och samarbete.
• Följa med och stötta elever i övergångar under skoldagen (t.ex. rast, matsal, förflyttningar).
Bidra till ett tryggt klimat genom att:
vara en närvarande och positiv vuxen i elevernas vardag
arbeta relationsskapande och motverka konflikter och kränkningar.
Samverka med lärare, elevhälsa och övrig personal kring anpassningar, stödinsatser och uppföljning för berörda elever.
Delta i planering och kortare avstämningar med ansvariga lärare kring elevernas behov och arbetssätt i undervisningen.
Vid behov stötta i fritidshemsverksamhet före/efter skoltid.
Uppdraget kan komma att anpassas utifrån skolans och elevernas aktuella behov.Kvalifikationer
Utbildning eller erfarenhet från skola är meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-22 .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334188". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Biträdande rektor
Christopher Ledin christopher.ledin@knivsta.se 018-34 69 40 Jobbnummer
10023020