Kommunikatör Till Bioekonomi På Rise
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2026-08-05
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Vill du bidra till en hållbar omställning av näringsliv och samhälle? Som hela Sveriges forskningsinstitut jobbar vi på RISE med lösningarna som gör skillnad här och nu, och med de kunskapsområden och tekniker som kan vara avgörande imorgon.
Att kommunicera resultat och nytta med den forskning och de projekt RISE driver är en del i att jobba med vårt övergripande uppdrag att stärka näringslivets konkurrenskraft och en hållbar omställning. Nu söker vi en kommunikatör med uppdrag att planera, driva och praktiskt genomföra kommunikationsinsatser i några av våra viktiga projekt och satsningar inom divisionen Bioekonomi, med fokus inom jordbruksområdet.
Om oss Du kommer ingå i kommunikationsenheten på division Bioekonomi. RISE tillämpar ett hybridarbetssätt där medarbetare kan dela sin arbetstid mellan kontoret och skrivbordet hemma. Du rapporterar till kommunikationschef för division Bioekonomi och ingår i ett team med fyra andra kommunikatörer.
Om rollen I rollen som kommunikatör har du ett nära samarbete med forskare, projektledare, affärsutvecklare och med kommunikationskollegor i din egen enhet samt i den centrala avdelningen för varumärke och koncernkommunikation. Som kommunikatör på RISE arbetar du även tillsammans med externa samarbetspartners inom våra projekt, initiativ och program.
Arbetet innebär att planera och genomföra kommunikationsinsatser med särskilt fokus på projektens behov och målgrupper, och du behöver ha vana att driva egna kommunikationsprojekt från början till slut.
I rollen ingår det även att ha kontakt med RISE externa byråer för samarbete kring större kommunikationsinsatser.
Tjänsten är placeringsort är Stockholm eller Uppsala. Du förväntas vara på plats i Uppsala minst två dagar per vecka.
Vem är du? Du är en relationsskapande och resultatorienterad kommunikatör som trivs i en vardag med många kontaktytor – både internt och externt – och som är van att hantera flera uppdrag parallellt. Som person är du nyfiken och drivs av att förstå och förklara komplexa frågor. Du arbetar målgruppsanpassat, drivs av att se resultat och har en god förmåga att både följa upp kommunikationsinsatser och återkoppla resultaten till verksamheten på ett tydligt sätt. Du är en god problemlösare, resultatorienterad och trivs med att snabbt etablera kontakter och nätverk. Samarbete och värdeskapande är naturligt för dig, samtidigt som du är prestigelös, samarbetsorienterad och van vid att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation
Minst fem års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
Erfarenhet och vana av driva egna kommunikationsprojekt från början till slut
Vana att arbeta självständigt, strukturerat och resultatorienterat i en miljö med flera parallella uppdrag och korta beslutsvägar.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla budskap och driva kommunikationsaktiviteter från idé till genomförande och uppföljning.
God operativ erfarenhet av sociala medier, inklusive planering, produktion, publicering och uppföljning
Praktisk erfarenhet av layout och bildbearbetning, där du självständigt producerar material i Adobe InDesign och Photoshop.
Förmåga att säkerställa hög visuell kvalitet, arbeta enligt grafiska riktlinjer och anpassa material för olika kanaler, målgrupper och format.
Erfarenhet av att planera och genomföra event, konferenser och/eller mässor, före, under och efter genomförande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom jordbruksområdet
Erfarenhet av foto, film samt redigering/klippning
Välkommen med din ansökan! Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Frida Karlsson Niska, kommunikationschef Bioekonomi, frida.niska@ri.se
. Sista ansökningsdag är 24 augusti, 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes (LOU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009484-2132181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
Drottning Kristinas väg 61 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Jobbnummer
10023022