Röjning/ Plantering
Vacker Skog & Miljö Sverige AB / Skogsbrukarjobb / Sollefteå Visa alla skogsbrukarjobb i Sollefteå
2025-12-03
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vacker Skog & Miljö Sverige AB i Sollefteå
Vi söker personal inom skogsplantering och skogsröjning , med OBLIGATORISK erfarenhet. Om du är en hårt arbetande, ansvarsfull person, då kan du mejla oss! Arbetet är säsongsbetonat, med start i april och troligen röjning fram till november. Planterade den i slutet av september och början av oktober.
Från andra viktiga detaljer:
Vi samarbetar med Fora, så alla anställda kommer att ha full försäkring hos Fora.
Vi erbjuder även några intressanta bonusar under anställningstiden. Vi kan diskutera mer detaljer när vi kan genomföra intervjun.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: plescanatalia70@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vacker Skog & Miljö Sverige AB
(org.nr 559469-7921)
881 40 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Natalia Bogaciuc plescanatalia70@gmail.com Jobbnummer
