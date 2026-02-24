Robottekniker

TeknikAkademin Norden AB / Processoperatörsjobb / Stockholm
2026-02-24


Visa alla processoperatörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Stockholm, Västerås, Växjö, Göteborg eller i hela Sverige

Utbildare inom Robotteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom robotteknik som vill undervisa och vägleda studerande inom industriell automation och robotiserade produktionssystem. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på industrirobotar, programmering, driftsättning och felsökning.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur robotbaserade system integreras, optimeras och underhålls i moderna industrimiljöer.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Arbetsuppgifter
Undervisa i robotteknik och industriell automation

Handleda studerande i programmering av industrirobotar

Introducera robotintegration, sensorer och säkerhetssystem

Undervisa i felsökning, underhåll och driftsättning

Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom robotteknik, automation eller närliggande område

Har erfarenhet av programmering och arbete med industrirobotar (t.ex. ABB, KUKA, FANUC eller motsvarande)

Har god förståelse för styrsystem och robotintegration

Är trygg i tekniska resonemang och praktiskt arbete

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7284103-1858333".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9760166

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: