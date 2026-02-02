Rivningstekniker

Sweden Demolition i Väckelsång AB / Grovarbetarjobb / Tingsryd
2026-02-02


Vi söker en erfaren rivningstekniker till vårt team.
Du som söker ska
• Ha ett par års erfarenhet inom yrket.
• Vara i god fysisk form då arbetet ibland kan innebära tunga lyft.
• Vara serviceinriktad, positiv och representativ för företaget.
• Kunna ta eget ansvar och arbeta självständigt likväl som i grupp.
• Ha möjlighet att arbeta på annan ort
• Tala svenska flytande
• Körkort - B

Meriterande om du har erfarenhet av
• Betongsågning/håltagning
• Maskinell rivning
• Körkort - E / C / CE

Arbetstider är måndag - torsdag 7 - 18
Urval sker löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: rekrytering@swedendemolition.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweden Demolition i Väckelsång AB (org.nr 559084-8254)
Ramvägen 6 (visa karta)
362 50  VÄCKELSÅNG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9718815

