Rivningstekniker
2026-02-02
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
Vi söker en erfaren rivningstekniker till vårt team.
Du som söker ska
• Ha ett par års erfarenhet inom yrket.
• Vara i god fysisk form då arbetet ibland kan innebära tunga lyft.
• Vara serviceinriktad, positiv och representativ för företaget.
• Kunna ta eget ansvar och arbeta självständigt likväl som i grupp.
• Ha möjlighet att arbeta på annan ort
• Tala svenska flytande
• Körkort - B
Meriterande om du har erfarenhet av
• Betongsågning/håltagning
• Maskinell rivning
• Körkort - E / C / CE
Arbetstider är måndag - torsdag 7 - 18
Urval sker löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: rekrytering@swedendemolition.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweden Demolition i Väckelsång AB
(org.nr 559084-8254)
Ramvägen 6 (visa karta
)
362 50 VÄCKELSÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718815