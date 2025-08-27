Rivningsarbetare

HL Teknik AB / Grovarbetarjobb / Knivsta
2025-08-27


Våra kunder finns runt om i Uppsala/Storstockholm. Vi söker rivningsarbetare till nya projekt.
Att du är händig och har erfarenhet av fysiskt arbete inom närliggande verksamhet ser vi som en förutsättning. Eftersom arbetet tidvis kan innehålla tunga lyft behöver du vara i god fysisk form.
För att trivas med arbetet krävs det att du är serviceinriktad, flexibel, noggrann och gillar att ta ansvar för ditt arbete. Du bör vara glad, positiv och social då vi vill att du ska vara representativ för företaget.
Du gillar högt tempo och höga krav och din personlighet bör passa för att arbeta på olika arbetsplatser.
Möjlighet till vidareutbildning(asbestsanerare) och utveckling inom företaget.
Vi värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Några av våra medarbetare talar t.ex. ukrainska.
HL Teknik utför rivningsarbeten vid ombyggnationer men även totalrivning. Vi har erfarenheten, personalen och maskinerna för att utföra rivningen korrekt, säkert och kostnadseffektivt. Består rivningen av material som innehåller asbest har vi utbildad personal och tillstånd att hantera det.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Kvalifikationer
• Svensktalande
• Kan ta eget ansvar, arbeta självständigt och även jobba bra i grupp

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@hlteknik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HL Teknik AB (org.nr 556815-9957)
Hyvelgatan 16 (visa karta)
741 71  KNIVSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9478603

