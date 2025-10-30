Ridlärare
Strömstads Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Strömstad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Strömstad
2025-10-30
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads Ridklubb i Strömstad
Vi söker ytterligare en ridlärare!
Strömstad RK söker ny ridlärare som kan arbeta två kvällar i veckan en tjänst på ca 25%.
• Det är tre lektioner per kväll och grupperna är på olika nivåer från nybörjare och uppåt.
Vi har ridhus, paddock och lite uteridvägar.
Vi erbjuder trevliga hästar och ponnyer, engagerade och kunniga arbetskamrater som det är viktigt att ha en bra kommunikation med.
Vi söker dig som:
• Är du utbildad ridlärare SRL eller motsvarande är det ett stort plus. Vi lägger också stor vikt vid din häst- och rid erfarenhet, pedagogiska förmåga och personlighet.
• Vill arbeta i ett team som tillsammans hittar bra lösningar för hästar och elever.
• Trivs i förening och med styrelse som arbetsgivare.
• Som inger stort förtroende hos vårdnadshavare och elever.
• Är flexibel och kan ta egna initiativ och tänka nytt då allt kan hända inför en arbetsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: ridskolastromstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Ridklubb
, https://stromstadrk.mypixieset.com/
Lunden (visa karta
)
452 97 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9582460