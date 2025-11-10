Ridinstruktör
2025-11-10
Söderhamnsortens Ryttarförening är en mindre, ideellt driven ridskola med stort hjärta och stark gemenskap. Vi erbjuder undervisning för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer och lägger stor vikt vid hästvälfärd, trygghet och utveckling - både för våra elever och våra hästar.
Vi söker nu en engagerad och kunnig ridlärare som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och hålla ridlektioner för olika nivåer och åldrar samt utveckla lektionsupplägg, kurser och aktiviteter
Undervisningen sker huvudsakligen kvällstid
Samarbeta med styrelse och ideella krafter för att utveckla verksamheten.
Skapa en trygg, inkluderande och inspirerande miljö i stallet och på ridbanan.
Vi erbjuder
En varm och inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor och elever.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifter i en miljö där gemenskap och hästvälfärd står i centrum.
Lön enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har SRL 1 eller motsvarande utbildning/erfarenhet
Är pedagogisk, ansvarstagande och trivs med att undervisa.
Är flexibel, samarbetsvillig och har lätt för att engagera både elever och ideella medhjälpare.
Har ett genuint intresse för att utveckla både hästar och människor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattning kan diskuteras. Provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Personligt brev och CV mejlas till arbetsgivaren
E-post: ridskolan@soderhamnsortensrf.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamnsortens Ryttarfören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamnsortens RF Kontakt
Maria Sköld 073-063 50 40 Jobbnummer
9597773