Rfsu Umeå Söker En Ansvarstagande Administratör
Riksförbundet För Sexuell Upplysning / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
Vi söker en administratör på halvtid till vårt kansli i centrala Umeå. Som administratör vid RFSU Umeå har du en central roll för vår kärnverksamhet. Du är personen som möjliggör för våra arvoderade volontärer att besöka skolor och andra verksamheter runtom i hela Västerbotten och Norrbotten, samt ser till att det är ordning och reda i våra system och på vårt kansli.
Om rollen
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• ta emot och besvara förfrågningar från skolor, fritidsgårdar och andra verksamheter
• boka in sexualupplysningspass
• administrera arvoden och reseersättningar
• vara kontaktperson och administrativt stöd för våra arvodister
• ansvara för viss ekonomiadministration, exempelvis fakturering
• stötta RFSU Umeås verksamhet i allmänhet genom att köpa in och administrera kontors-, verksamhets- och utbildningsmaterial, och att bistå med administrativt stöd vid informatörs- och medlemsträffar.
För att arbeta som administratör hos oss behöver du:
•
Ha datorvana och snabbt kunna sätta dig in i nya digitala verktyg. Eftersom vi arbetar i flera olika digitala system parallellt, samt att du har huvudansvar för vårt centrala bokningssystem TimeZynk, är det viktigt att du är bekväm med att sätta dig in i och använda dessa som dina arbetsredskap. De digitala system som vi använder främst idag är: Google Workspace, Fortnox, MyBusiness, TimeZynk, Flex HRM, Trello, Workvivo.
•
Vara lösningsorienterad och initiativtagande. Det kommer att uppstå tillfällen då informatörer eller skolor får förhinder och du snabbt behöver hitta ersättare eller göra ombokningar på ett flexibelt och serviceinriktat sätt.
•
Vara självgående, strukturerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturera ditt arbete så att verksamhetens målsättningar uppnås inom dina ansvarsområden.
•
Ha arbetat med ekonomiadministration. Du bör ha kunskaper om att arbeta med ekonomiadministrativa uppgifter och i bokföringsprogram, såsom fakturering eller bokföring i exempelvis Fortnox.
•
Dela RFSU:s värderingar. Du delar RFSU:s värderingar och trivs med att arbeta för en idéburen antirasistisk och feministisk organisation.
Det är meriterande om du:
•
Är bra på att samarbeta med andra människor, skapa kontakter och underhålla professionella relationer.
•
är serviceinriktad, en god representant för RFSU och kan anpassa din kommunikation efter syfte och mottagare.
•
Har arbetat inom ideell sektor tidigare.
•
Tjänsten är en visstidsanställning till och med den 31 december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning och/eller ökad tjänstegrad.
•
Tjänstgöringsgraden är 50 procent av heltid.
•
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
•
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningsvillkor
RFSU Umeå erbjuder:
•
en flexibel arbetsplats där du har möjlighet att delvis arbeta hemifrån
•
målstyrd arbetstid, där du själv styr över din arbetstid i relation till arbetsuppgifterna
•
30 semesterdagar per år och 37,5 timmars arbetsvecka vid heltid
•
friskvårdstimme och ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år (vid heltid)
•
kollektivavtal mellan Fremia och Unionen samt Akademikerförbundet.
Om RFSU och RFSU Umeå
RFSU är en demokratisk medlemsorganisation som är verksam i hela Sverige och även internationellt. Genom kunskap, engagemang och påverkan vill RFSU bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över, och njuta av, sin kropp och sin sexualitet. Vi verkar feministiskt, antirasistiskt och normkritiskt för att detta ska bli verklighet för alla, oavsett makt och resurser.
RFSU Umeå är en lokalförening inom RFSU som arbetar för förbättrad sexuell hälsa och ökad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter för personer i Västerbotten. Idag har föreningen över 600 medlemmar och växer ständigt.
Du kommer att samarbeta med oss andra på kansliet i centrala Umeå, idag två projektledare och en verksamhetschef. Vi är en liten arbetsgrupp vars verksamhet finansieras av föränderlig projektfinansiering och som hjälps åt och hoppar in där det behövs utifrån behov och kompetens.
Arbetsplatsen är i dagsläget hundvänlig och vi sitter i ett öppet landskap. Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar en kompetensbaserad och delvis anonymiserad rekryteringsprocess för att motverka diskriminering. Vi tar inte emot personliga brev - i stället görs det första urvalet baserat på dina svar i ansökningsformuläret och CV tas med i bedömningen först i ett andra steg.
• Sista dag att ansöka är Söndagen den 29 mars.
• Besked om urval: Senast vecka 15.
• Intervjuer: Vecka 16-17.
Vi kommer eventuellt att be om svar på kompletterande frågor eller om inlämning av arbetsprover innan vi kallar ett urval av personer till intervju. Kontaktuppgifter för detta jobb
Verksamhetschef Veronica Ahlqvist: e-post: veronica.ahlqvist@rfsu.se
, tel: 073-841 34 75.
Arbetsmiljöombud Mya Grönlund: e-post: mya.gronlund@rfsu.se
, tel: 076-022 71 12.
Välkommen att höra av dig om du har några frågor, och med din ansökan! Ersättning
