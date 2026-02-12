Revisorsassistent
2026-02-12
Vi söker nu en revisorsassistent till ett instegsjobb i Stockholm åt en av våra kunder inom revision och rådgivning. Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och har ambitionen att utvecklas mot rollen som revisor.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som revisorsassistent får du arbeta nära erfarna revisorer och delta i revisionsuppdrag för olika typer av kunder. Du får en bred introduktion till revisionsyrket och möjlighet att bygga en stabil grund för din fortsatta karriär.Dina arbetsuppgifter
Medverka i revisionsuppdrag under handledning av ansvarig revisor
Granska bokföring, verifikationer och underlag
Delta i analyser och avstämningar
Förbereda revisionsdokumentation och arbetsprogram
Ha kontakt med kunder i samband med revisionsarbetet
Stötta teamet med administrativa och ekonomirelaterade uppgifterKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller revision
Intresse för revision och redovisning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i Excel
Analytisk förmåga och god noggrannhet
Meriterande
Praktik eller sommarjobb inom ekonomi eller revision
Kunskap i redovisnings- eller revisionssystem
Om dig
Du är strukturerad, nyfiken och har en vilja att lära. Du arbetar noggrant, tar ansvar och trivs med att samarbeta i team. Du har ett professionellt bemötande och en ambition att utvecklas långsiktigt inom revisionsyrket.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
