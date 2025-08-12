Revisorsassistent
2025-08-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Easycount Sweden AB är en lokal och personlig revisionsbyrå med huvudkontor i Norrköping och filialkontor i Stockholm. Våra kunder finns primärt i Östergötland och angränsande län och utgörs främst av ägarledda företag. På kontoret är vi för närvarande två auktoriserade revisorer, och vi söker ni en assistent som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt
Ökad efterfrågan på våra tjänster och tillströmning av nya kunder gör att vi behöver förstärka vår byrå med en revisorsassistent. Är Du intresserad av att arbeta med ägarledda företag på en mindre byrå och med många kundkontakter då är Du välkommen till oss.
Vi erbjuder paket med förmåner och personlig utveckling.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av revision och ekonomisk rådgivning, även visst redovisningsarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har ekonomisk utbildning på högskolenivå som uppfyller kraven för auktorisation, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Ett eller ett par års erfarenhet på en revisionsbyrå eller en redovisningsbyrå är meriterande.
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryterings eller bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@easycount.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Easycount Sweden AB
(org.nr 559082-1608)
602 23 NORRKÖPING Jobbnummer
9455640