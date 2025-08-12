Revisorsassistent

Easycount Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping
2025-08-12


Easycount Sweden AB är en lokal och personlig revisionsbyrå med huvudkontor i Norrköping och filialkontor i Stockholm. Våra kunder finns primärt i Östergötland och angränsande län och utgörs främst av ägarledda företag. På kontoret är vi för närvarande två auktoriserade revisorer, och vi söker ni en assistent som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt
Ökad efterfrågan på våra tjänster och tillströmning av nya kunder gör att vi behöver förstärka vår byrå med en revisorsassistent. Är Du intresserad av att arbeta med ägarledda företag på en mindre byrå och med många kundkontakter då är Du välkommen till oss.
Vi erbjuder paket med förmåner och personlig utveckling.

2025-08-12

Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av revision och ekonomisk rådgivning, även visst redovisningsarbete kan förekomma.

Det är meriterande om du har ekonomisk utbildning på högskolenivå som uppfyller kraven för auktorisation, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Ett eller ett par års erfarenhet på en revisionsbyrå eller en redovisningsbyrå är meriterande.

Vi önskar ej bli kontaktade av rekryterings eller bemanningsföretag.

Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@easycount.se

Detta är ett heltidsjobb.

Easycount Sweden AB (org.nr 559082-1608)
Linnégatan 28 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

