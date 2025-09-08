Revisorassistent till Furlands Revisionsbyrå
Bravura Sverige AB / Ekonomijobb / Linköping Visa alla ekonomijobb i Linköping
2025-09-08
Lockas du av att få arbeta med utvecklande kunder i en spännande företagskultur där du ges ett stort eget ansvar? Har du tidigare erfarenhet inom revison och trivs av att arbeta i nära dialog med kunder? Vi söker just nu en engagerad revisorassistent som vill bli en del av ett tight och familjärt team. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Furlands Revisionsbyrå.Om företaget
Hos Furlands Revisionsbyrå får du chansen att arbeta i en innovativ miljö där traditionell revision kombineras med teknisk utveckling. Kontoret är centralt beläget i Linköping och präglas av en öppen och samarbetsorienterad kultur. Företaget strävar efter ständig utveckling och vi söker nu dig som vill bli en viktig del av teamet. Här får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, stora möjligheter att påverka, ett strukturerat arbetssätt och flexibla arbetstider. Den här tjänsten är för dig som söker en långsiktig position i en hållbar och stimulerande arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
I rollen som revisorassistent kommer du att arbeta med revisionsarbete. Du granskar bokslut och använder moderna digitala verktyg för att effektivisera revisionsprocessen. Rollen innebär också regelbunden kontakt med kunder, där du erbjuder rådgivning och stöd inom revision. Vid behov kan det även innebära att du utför revisionsuppdrag på plats hos kund. I denna tjänst finns även goda möjligheter att växa och utvecklas mot en auktorisation som revisor, om du inte redan har den. Du får arbeta i en dynamisk miljö med eget ansvar och stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Erfarenhet inom revision eller kvalificerad redovisning
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi är meriterande, men inte ett krav
Vi söker dig som är analytisk, utåtriktad och nyfiken. Du har lätt för att skapa kontakt med kunder och samarbetspartners och brinner för att ge god service. Ansvarstagande och noggrannhet är viktiga egenskaper i rollen, liksom en vilja att lära och att snabbt kunna sätta sig in i nya system och arbetssätt. Du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och gillar att ha struktur i ditt arbete. Vidare trivs du i en omväxlande miljö då du lätt anpassar dig efter nya situationer och är lösningsorienterad.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Linköping Lön: Enligt överenskommelse Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
