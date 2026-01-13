Retrofitkoordinator
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av omfattande
miljardaffärer.
För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds ytterligare
Retrofitkoordinator.
Låter det som att det passar dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt
team!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Tillsammans med oss kommer du att arbeta i en iterativ miljö där det ofta sker uppdateringar av till exempel programvara, konstruktionsförändringar eller tillägg i kundbeställningar, oftast efter att produkten har levererats. Vi behöver därför planera för uppgraderingar ute hos kund och allt detta kallar vi Retrofit. Vår avdelning består av ett tiotal anställda inklusive ett antal konsulter och som Retrofitkoordinator ansvarar du för avsnittets övergripande planering gällande Retrofitåtgärder.
I arbetsuppgifterna ingår blan annat att planera införandet av ändringar på redan producerade fordon, vilket kan ske i våra egna verkstäder men oftast ute hos våra kunder. Du ansvarar för att skapa och uppdatera tidplan utifrån förändringar, kostnadsuppföljning, materialtillgänglighet samt bedömning av kvarvarande kostnader. Du bedömer vilket behov av resurser som behövs vid varje tillfälle och vilka kompetenser dessa behöver varpå du kommunicera detta med utförande avsnitt så att behovet säkerställs. Koordinatorrollen ska också bedöma vilka kontroller tillsammans med ingenjörer och servicepersonal som behöver utföras vid varje ändringspaket, något som kräver en god analytisk förmåga.
Vissa resor i tjänsten kan förekomma.
Vem är du?
Du behöver ha teknisk kunskap för att kunna förstå och analysera tekniska underlag. Meriterande om du har kännedom om våra produkter CV90 och Bandvagn. Vi söker dig som vill arbeta i en ledande roll med många kontaktytor där det är viktigt med god kommunikativ förmåga, struktur och systematik. Eftersom vi har internationella kunder och leverantörer behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Vi ser gärna att du har kunskap inom vårt affärssystem SAP och Produktdatabasen PLM Aras.
Vad vi kan erbjuda dig
Förutom en spännande och unik roll så kommer du att arbeta med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
I vackra Örnsköldsvik, centralorten i Höga Kusten, kan vi erbjuda ett aktivt naturliv - här kan du njuta av storslagna vandringar och nervkittlande aktiviteter, men också lugna fiskevatten och många andra möjligheter till att vara aktiv i naturen.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik. Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. En anställning kommer därför att kräva en godkänd säkerhetskontroll samt godkänt drogtest.Publiceringsdatum2026-01-13Kontakt
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Fredrik Wallin, Chef Beredning och Retrofit 0660 - 803 87, eller Ola Pettersson, Rekryteringskonsult 070 - 377 02 45
Välkommen med din ansökan!
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur. BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är högteknologiska stridsfordon (CV90), avancerade terrängfordon (BvS10, Beowulf), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik i hjärtat av Höga Kusten. Pålitlig, Innovativ och Djärv är våra ledord.
För mer information besök www.baesystems.com
och för Örnsköldsvik besök www.inspiration.ornskoldsvik.se Ersättning
