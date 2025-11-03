Resurssjuksköterska till Centrum
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör skillnad?
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team i Centrum! Vi behöver en flexibel och erfaren sjuksköterska som resurs inom tre av våra verksamhetsområden: ordinärt boende, palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.
Hos oss får du ett fritt, varierat och stimulerande arbete där du möter människor med olika behov av sjukvård och får möjlighet att arbeta i en växande organisation där du kan påverka.
Du kommer att utgå från nyrenoverade lokaler centralt i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter. Som resurssjuksköterska får du ett varierat arbete med stort eget ansvar där du rör dig mellan tre olika verksamhetsområden beroende på behov. Din arbetsvardag kommer att vara omväxlande och innehålla olika typer av vård och möten med patienter i alla åldrar med varierande hälso- och sjukvårds behov. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. Du har flera samarbetsytor med både primärvård och specialistvård och fungerar som ett stöd för övriga kollegor i hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden. Tillsammans skapar ni en trygg och jämlik vård där patientens bästa alltid står i fokus.
Ordinärt boende - Du möter patienter med varierande sjukvårdsbehov i hemmet. Arbetet inkluderar bland annat medicinska bedömningar och kliniskt medicinskt arbete, delegering och handledning. Du samarbetar med anhöriga, socialtjänst, hemtjänst, primärvård och sjukhus.
Palliativ vård - Du arbetar med patienter som har komplext palliativt vårdbehov i hemmet och i kommunala boendeformer. Vården utgår från de fyra hörnstenarna för att förebygga och lindra lidande samt främja kontinuitet och god kommunikation.
Vård- och omsorgsboende - Du utför medicinska bedömningar och följer upp behandlings- och omvårdnadsinsatser. Patienternas behov varierar från förebyggande insatser till avancerad sjukvård. Du bygger långsiktiga relationer och handleder omvårdnadspersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal primärvård eller liknande. För tjänsten krävs att du har B-körkort.
Du trivs med att jobba i ett prestigelöst klimat där alla hjälps åt och delar med sig av sin erfarenhet och kompetens. Det är självklart för dig att sätta patienten i centrum och du tycker det är roligt att utveckla och förbättra vården. Vi ser att du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du lyssnar in och skapar förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att tillgodose deras behov. Du förstår vikten av tydlig samt relevant dokumentation och kommunikation. Vidare tar du din uppgift på allvar och är mån om att slutföra det du påbörjat samt har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Vi ser att du har en positiv attityd och trivs med att prioritera om arbetet vid behov.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Sandra Benjaminsson sandra.benjaminsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3657683 Jobbnummer
9586196