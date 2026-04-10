Resurspool LSS, Lerums kommun
2026-04-10
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Inom verksamhetsområde Funktionsstöd i Lerums kommun arbetar vi för att ge stöd med god kvalitet till personer som har insatser enligt LSS. Verksamheten omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig verksamhet och andra stödinsatser inom funktionshinderområdet, där stödet utformas utifrån den enskildes behov, självbestämmande och rätt till delaktighet i vardagen.
Nu startar vi en resurspool LSS inom verksamhetsområde Funktionsstöd. Poolen är en del av ett pågående utvecklingsarbete där vi vill stärka kvalitet, kontinuitet och flexibilitet i verksamheten. Uppdraget innebär att du kan arbeta inom flera områden inom LSS, bland annat BMSS, personlig assistans och andra verksamheter utifrån verksamhetens behov.
Det här är en möjlighet för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och samtidigt vara med och skapa något nytt. Du blir en del av en organisation i fortsatt utveckling, där flera professioner arbetar tillsammans för att ge stöd med kvalitet och utveckla verksamheten över tid. Inom Funktionsstödarbetar bland annat enhetschefer, samordnare, stödpedagoger, metodutvecklare, verksamhetsutvecklare och andra stödfunktioner i nära samverkan.
Vi tror att den här rollen kan passa dig som idag arbetar inom omsorg, personlig assistans eller annat LSS-område och som vill ta nästa steg i en större organisation med tydligt utvecklingsfokus, fler kollegiala sammanhang och goda möjligheter till lärande och personlig utveckling.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Som medarbetare i vår resurspool LSS arbetar du nära den enskilde och ger stöd utifrån brukarens beslutade insatser, behov och genomförandeplan. Arbetet kan ske i brukarens hem, i bostad med särskild service eller i andra verksamheter inom LSS, och innebär ofta både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor, anhöriga och andra professioner runt den enskilde.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära personlig omvårdnad, stöd i vardagliga situationer, social dokumentation, förflyttningar, aktiviteter och att bidra till en trygg, respektfull och fungerande vardag. Eftersom detta är en resurspool behöver du kunna möta olika behov, anpassa dig till olika uppdrag och bidra där verksamheten behöver dig som mest.
Rollen passar dig som uppskattar variation, tar ansvar i vardagen och vill vara med och bygga upp ett nytt arbetssätt tillsammans med kollegor och chefer. Här får du möjlighet att utvecklas i ditt uppdrag, bredda din erfarenhet inom funktionsstöd och vara del av ett sammanhang där kvalitet, samarbete och utveckling är viktiga delar av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog, stödassistent, undersköterska eller har annan lämplig utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Vi ser att du har erfarenhet och kan komma in i uppdraget med trygghet och självständighet. Det här är en tjänst där vi behöver en snabb uppstart och där vi därför gärna ser att du redan har vana från liknande arbete.
Du har erfarenhet av arbete inom LSS, personlig assistans, BMSS, vård och omsorg eller annat arbete med människor i behov av stöd. Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna utföra både muntliga och nedskrivna arbetsuppgifter samt dokumentera.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Schema.
VI ERBJUDER
Hos oss får du möjlighet att vara med från början i en nystartad resurspool LSS inom Funktionsstöd. Du får ett omväxlande och utvecklande arbete där du gör skillnad i människors vardag och samtidigt blir en del av ett sammanhang som vill utveckla kvalitet och kontinuitet i verksamheten.
Det här passar dig som vill ha ett arbete med stort eget ansvar, tydligt uppdrag och möjlighet till personlig utveckling. Du blir en del av en verksamhet där många professioner arbetar tillsammans och där det finns utbildningsmöjligheter, kollegialt stöd och goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
Vill du vara med och skapa något nytt inom LSS i Lerums kommun ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Tjänsterna kommer att tillsättas förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318628".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
443 80 LERUM
Enhetschef funktionsstöd
Patrik Prahl 0302-52 22 58
