Resurspedagog till förskolan Eken
Famnen förskolor kb / Barnskötarjobb / Nacka Visa alla barnskötarjobb i Nacka
2026-01-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famnen förskolor kb i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en resurspedagog till vår avdelning för äldre barn.Uppdraget går ut på att vara en länk mellan barnet och den övriga världen, samtidigt som man är en trygghet för både vårdnadshavare och barn.
Vi söker dig som brinner för allas lika värde och som med glädje och lust tar sig an uppdraget att finnas nära ett barn i behov av särskilt stöd. Inför uppdraget som resurspedagog hos oss behöver du:
- hela tiden ha barnet i fokus och hela tiden se till barnets bästa.
- vara kommunikativ och kunna samverka med kollegor och vårdnadshavare.
Stämmer denna beskrivning in på dig så kommer du att trivas hos oss! Barnet går i en skolförberedande grupp för barn som är 4-5 år. Förskolan ligger i ett lugnt grönområden i Orminge, Nacka, med gångavstånd till bussar och centrum. Vi erbjuder:
• en positiv och öppen arbetsmiljö.
• ett varmt och öppet arbetsklimat där allas kompetenser och erfarenheter är lika viktiga.
Denna tjänst är en "elevresursanställning" på 75% med ett kontrakt till att börja med fram till sommaren 205. Tillträdesdag sker i överenskommelse med medarbetaren men vi ser att du kan börja så snart som möjligt. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att kontakta oss på mail: jobb@famnen.info
. Beställ gärna redan idag utdrag ur belastningsregistret då det vanligtvis tar två veckor att få det hemskickat.
Är du den vi söker? Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@famnen.info Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs Eken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Famnen Förskolor KB
Edövägen 17B (visa karta
)
132 30 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Förskolan Eken Jobbnummer
9700007