Resurspedagog i skolgrupp
2026-03-26
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Skogsbo skola är en F-6 skola med ca 480 elever. Skolan ligger strax utanför centrala Avesta. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter varje termin, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet.
All undervisning på skolan ska genomsyras av våra tre ledord: lärande, trygghet, tillsammans, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
2 plats(er).
Som resurspedagog på Skogsbo skola arbetar du i skolgruppen. Du ska vara ett stöd för elever med beteenderelaterad problematik i deras utveckling mot måluppfyllelse. Du ger stöd för personlig utveckling så att eleven kan ta till sig kunskap i skolan och arbeta för att eleven ska kunna delta i klassundervisning tillsammans med andra. Skolgruppspersonalen ska ha ett helhetsperspektiv på eleven och samverka med andra för att hitta strategier för att stötta elevens skolsituation.
Skolgruppen ingår i rektorsområdets resursteam och arbetar särskilt med elever med beteendeproblematik. Resursteamet arbetar mot elever och pedagoger på skolan utifrån behov.
Skolgruppen arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande och för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, skolnärvaro, utveckling och hälsa. Exempel på insatser är social färdighetsträning, ART eller liknande program för självkontroll och personlig utveckling, motiverande samtal, förebyggande klassarbete/grupputveckling, beteendeanalys, observationer och kartläggning samt handledning av såväl elever som pedagoger. Vidare arbetar skolgruppen med att skriva, genomföra och utvärdera handlingsplaner, kontakter med vårdnadshavare och andra myndigheter, problemlösning, vardagsstöd med struktur. Skolgruppen deltar vid EHT. Viss undervisning kan under kortare perioder ingå i arbetet med att ge eleverna en individuell stöttning. Till skillnad från elevassistenter arbetar skolgruppen med flera elever samtidigt och är inne som en åtgärd under en avgränsad tid. Målet med arbetet är att ge eleverna förutsättningar att delta i sin ordinarie undervisningsgrupp.
Arbetsuppgifterna i skolgruppen förutsätter att du besitter en personlig mognad och en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du behöver vara stabil och kontrollerad i stressiga eller pressade situationer. Vi söker någon som är självgående men ändå har en god samarbetsförmåga och har en förmåga att skapa goda relationer, då goda relationer med såväl elever som personal är grundläggande för arbetet. Du behöver vara i god fysisk form, då aktiviteter med elever/grupper ingår i arbetsuppgifterna. Din förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift ska vara god. Du behöver kunna uttrycka dig på ett tydligt sätt och ha strategier för att ditt budskap når fram. God IT vana är en förutsättning för att kunna hantera skolans olika IT system och dokumentationsuppgifter.
För att kunna möta våra elevers behov behöver du ha kunskap om barns utveckling och olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med elever med NPF problematik, utåtagerande elever, icke studiemotiverade elever eller hemmasittare är meriterande.
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning i form av socionom eller beteendevetarutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309350/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Skogsbo skola Kontakt
Rektor
Sara Eriksson sara.eriksson@avesta.se 0226-645161 Jobbnummer
9820362