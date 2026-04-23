Resurspedagog/elevassistent till Lummerskolan
Halmstads Kommun / Barnskötarjobb / Halmstad
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Att arbeta som resurspedagog/elevassistent innebär att du följer eleverna under hela deras dag hos oss. I arbetet krävs att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för elevernas behov. Du kommer att stötta eleverna i skoluppgifter, träna på vardagliga sysslor, stödja eleverna i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid toalettbesök, måltider, förflyttningar, utflykter med mera. Under eftermiddagstid arbetar du på fritidshemmet vilket innefattar att ge eleverna en allsidig fri tid med utrymme för lek, vila och planerade aktiviteter utifrån elevernas behov och intressen.
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare där du både får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras. I din roll ingår att ha tät kontakt och ett nära samarbete med övrig personal på skolan och andra aktörer kring eleverna. Att ha kontakt med vårdnadshavare ingår i rollen. Arbetet ställer höga krav på egen initiativförmåga och flexibilitet. Kvalifikationer
Du har fullständig gymnasieutbildning med examen. För titeln resurspedagog krävs en pedagogisk högskoleutbildning med inriktning barn/ungdomar eller annan relevant högskoleutbildning med minst 2 års studier alternativt socialpedagogexanen 400 YHP.
Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola eller liknande uppdrag med barn och ungdomar till exempel LSS- verksamhet eller SUND-verksamhet. Det är meriterande med kunskaper om och erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Har du kunskaper i TAKK och AKK är det ett stort plus.
Det absolut viktigaste för oss är att hitta rätt person med ett stort engagemang och intresse för eleverna. Det är nödvändigt att du har en god samarbetsförmåga och är flexibel i din inställning samt stor egen initiativförmåga. Du har ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt samtidigt som arbetet kräver ett stort lugn och tålamod. Du behöver vara självgående ha förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter.
Lummerskolan är en liten enhet med tretton elever och ungefär lika mycket personal. Skolan är en anpassad grundskola för elever i årskurs ett till nio och ligger naturskönt i Stenhuggeriet. På skolan finns även fritidshem och korttidstilsyn enligt LSS. Att arbeta på Lummerskolan innebär att du arbetar på en liten enhet där flexibilitet och samarbete är a och o. Du kommer att ingå i ett kollegium som arbetar med medvetna pedagogiska handlingar för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till självständighet, lärande och utveckling. Vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
