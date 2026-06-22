Resurslärare
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan / Grundskollärarjobb / Lindesberg Visa alla grundskollärarjobb i Lindesberg
2026-06-22
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Vill du vara med och göra skillnad i ungdomars liv? Har du en positiv syn på elevers förmåga att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar samt kan leda och motivera eleverna i deras progression? Är du redo att ta dig an skolans kompensatoriska uppdrag? Då kan du vara den vi söker!
Lindbackaskolan är centralorten Lindesbergs högstadieskola. Skolan har ca 450 elever i åk 7-9 och cirka 70 personal uppdelade på 9 team med en teamledare i varje team. I verksamheten ingår även undervisning för elever med autismdiagnos i åk 1-9.
Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam, där alla professioner finns representerade.
Hos oss möter du kollegor som är vana att diskutera pedagogiska frågor och utmaningar, som tror på kollegialt lärande och alla elevers inneboende förmågor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som resurslärare har du ett nära samarbete med med pedagoger och speciallärare/specialpedagog. Du arbetar direkt med elever, både på individ- och gruppnivå. En del av tjänsten innebär att vara ett stöd till speciallärare/specialpedagog varför det är meriterande om du har speciallärarutbildning och erfarenhet av liknande arbete.
Du är en del av skolans främjande och förebyggande arbete. Du förväntas vara medskapande i skolans utveckling för att möta dagens, men även morgondagens behov.
Du är en central person i organisationen, vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ.Kvalifikationer
Speciallärarexamen är meriterande och om du har erfarenhet av liknande uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 260810 eller enligt överenskommelse. Intervjuerna kommer att ske löpande under annonstiden.
Denna tjänst är ny och tidsbegränsad höstterminen 2026 med möjlighet till förlängning om erforderliga beslut fattas.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Ishockeygatan 6A (visa karta
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711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Nils Rutqvist nils.rutqvist@lindesberg.se 0581-812 07 Jobbnummer
9971899