Resurschef till Vård- och omsorg i Svalöv
2026-03-20
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Vill du vara med och utveckla framtidens vård och omsorg? Har du ett starkt ledarskap och förmåga att skapa struktur, samarbete och goda förutsättningar för agilitet i verksamheten? Då kan du vara den resurschef vi söker!
Området för vård och omsorg är en organisatorisk del av Social sektor i Svalövs kommun. Området befinner sig i en spännande utvecklingsfas som omfattar anpassning av verksamheten till förändringar i socialtjänstlagen (SoL 2025), implementering av ett teambaserat arbetssätt, digitalisering, förtroendeskapande bemötande samt utveckling av gemensamma och förenklade arbetssätt och processer som stödjer kärnverksamheten utifrån grunduppdraget.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som resurschef inom vård- och omsorg bidrar du genom ditt ledarskap och flexibilitet till organisationens robusthet. Du kommer att vara en del av en ledningsgrupp som utvecklas genom ett teambaserat arbetssätt. Uppdraget som resurschef innebär att säkerställa en effektiv, hållbar och kvalitetssäkrad verksamhet som möter omsorgstagarnas behov och lever upp till kommunens värdegrund.
Du arbetar nära områdeschefen och enhetschefskollegor och är en viktig del av teamet vars uppdrag är att skapa stabilitet, struktur, kultur, kontinuitet och god arbetsmiljö i verksamheten. Resurschefsuppdraget kan likställas med enhetschefsuppdrag och under anställningen kan det förekomma tillfälliga eller permanent övergång till enhetschefsuppdrag om verksamheten inom social sektor kräver det.
I rollen som resurschef kommer du bland annat att:
* Stödja enhetschefskollegor i verksamhetsprocesser samt frågor som rör bemanning, arbetsmiljö och organisation
* Ersätta enhetschefer vid frånvaro
* Kunna ta över och leda en verksamhet vid behov
* Arbeta strategiskt och operativt med personalfrågor, bemanningsplanering och schemaläggning
* Driva utvecklingsarbete kopplat till arbetssätt, digitala system och processer
* Följa upp nyckeltal och statistik och bidra till verksamhetens ekonomiska styrning
* Bidra till att säkerställa kompetensförsörjning och effektiv användning av resurser
* Bidra till framtagande, utveckling och implementering av rutiner och processer
* Etablera och utveckla agilt och teambaserat arbetssätt
* Stödja områdeschefen i strategisk planering och operativ implementering av handlingsplanen för efterlevnad av sektorns målbildKvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
* Har relevant examen på minst kandidatnivå inom ledarskap, vård, socialt arbete, HR, offentlig förvaltning eller annat examen som arbetsgivaren bedömer som relevant.
* Har minst ett år chefserfarenhet
Det är meriterande om du:
* Har kompetens om teambaserat arbetssätt och teamutveckling
* Har erfarenhet av ledarskap inom vård- och omsorg eller annan personalintensiv verksamhet.
* Har erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation
* Har goda kunskaper om bemanningsplanering och kompetensförsörjning
* Har kompletterande utbildningar inom ledarskap och verksamhetsutveckling
* Har god administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system
* Har god IT-kompetens
* Har ett coachande förhållningssätt
* Ser inkludering och delaktighet som självklara och dominerande ledaregenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en flexibel och lösningsorienterad ledare som har lätt att se helheten och samtidigt arbeta operativt. Du har ett agilt förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa arbetssätt och prioriteringar utifrån verksamhetens förändrade behov. Du har en förmåga att förenkla och förtydliga komplexa situationer och utmaningar. Du är en tydlig kommunikatör som skapar förtroende, samarbetar väl med andra och drivs av att utveckla verksamheter och människor. För att kunna lyckas i uppdraget som resurschef behöver du ha lätt att nätverka och samarbeta med andra.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312974-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Arbetsplats
Svalövs kommun, Vård & omsorg Kontakt
Områdeschef för vård- och omsorg
Rusmir Fajkovic rusmir.fajkovic@svalov.se 0418 - 47 50 06 Jobbnummer
9808730