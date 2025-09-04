Resurs Mårängskolan
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Mårängskolan ligger i Sävast, ett expansivt område mellan Luleå och Boden ca 7 km från Bodens centrum. Här går ca 400 elever från förskoleklass till åk 6. Personalen är mån om att alla elever ska ha det bra hos oss och utvecklas både socialt och i sitt lärande. Vi satsar på kollegialt lärande för att ta vara på och sprida de goda kunskaper och erfarenheter som finns inom skolans väggar, men vänder oss naturligtvis också utåt för att lära av den forskning och utveckling som andra bedriver.
Skolan arbetar med upplevelsebaserat lärande. Våra elever får bl.a. vara med om tre spännande äventyr under sina år hos oss på Måräng. Vi stävar också efter att upplevelser ska förstärka det dagliga lärandet i skolan. Skolan präglas av positiv anda och gott samarbete.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Du kommer att vara resurs vid en ordinarie medarbetares frånvaro. Det kan vara i förskoleklass och/eller på fritids. Vid vissa tillfällen arbetar du tillsammans med någon annan vuxen och vid andra tillfällen är du ensam ansvarig för en grupp. I båda fallen blir du en del av ett befintligt arbetslag som arbetar tillsammans för barn och elevers bästa.
Tidsbegränsad anställning perioden 2510-01-251130, med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har en pedagogisk utbildning men även du som har annan utbildning kan komma i fråga för anställning.
Vi söker dig som är positiv, bra på att samarbeta och bygga relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och har lätt att ställa om när verksamhetens behov förändras. Du tar vara på elevernas intressen och vidareutvecklar dem genom både praktiskt och teoretiskt arbete. Du kan inspirera till lek och kreativt skapande på fritids. Du är intresserad av att hitta lösningar som gör att elevernas hela dag fungerar.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning inom skolan.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
