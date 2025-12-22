Restaurangpersonal till Ekehagens Forntidsby
2025-12-22
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
, Skara
, Skövde
Ekehagens Forntidsby fortsätter att utvecklas! Inför säsong 2026 behöver vi därför förstärka vårt köksteam med kock/matlagare och restaurangbiträden.
Vilka är vi?
Ekehagen är ett arkeologiskt friluftsmuseum med boplatsmiljöer från Nordens förhistoria, sten-, brons och järnålder. Vårt mål är att få alla som besöker oss ska bli så nyfikna på historia och forntid att de bara måste få veta mer. Praktisk pedagogisk, roliga upplevelser, personlig service och inte minst god mat är viktiga ingredienser för att vi ska lyckas.
Ekehagen fungerar som en läromiljö för Västsveriges skolklasser men är också ett besöksmål och en plats för aktivitet och konferens. Vår restaurang och café spelar en central roll för alla besökares trivsel och upplevelse av besöket, oavsett om man är skolelev, turistande barnfamilj eller en personalgrupp. Anläggningen är öppen för turister under sommarhalvåret och därutöver för bokade grupper.
Tillsammans med Falbygdens museum bildar Ekehagen avdelningen Kulturarv Falbygden, som är en del av Kultur- och Fritidsförvaltningen i Falköpings kommun.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du blir en del av sommarens köksteam på cirka 6-7 medarbetare. Vi går till jobbet med en känsla av att vi arbetar på Falbygdens finaste anläggning, vi ständigt vill utveckla och göra bättre.
Som kock/matlagare jobbar du självfallet med att laga smakrik mat efter dagens meny men du arbetar också med att exempelvis baka till cafédisken, planera och beställa varor, hantera egenkontroll och livsmedelshygien samt med disk och städ.
Som restaurangbiträde jobbar du bland annat med att baka till cafédisken, förbereda tillbehör och smörgåsar, service och kassahantering vid disken, renhållning och disk samt viss servering.
Du arbetar enligt schema från juni - augusti, med tjänstgöring även helger och vissa kvällar. Därutöver kan det finns möjlighet till arbete vid bokningar och speciella evenemang.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som trivs när serveringslokalen vimlar av gäster och beställningarna trillar in, men som håller lika hög ambition och kvalité under lugnare perioder. Gästernas bästa möjliga upplevelse är alltid din drivkraft.
Du är stresstålig och har god förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Likaså har du en stark ansvarskänsla och förmåga att se vad som behöver göras för att arbetet ska fungera.
Du pratar svenska obehindrat och gärna även engelska.
Du har fyllt 18 år.
Som kock/matlagare har du utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande erfarenhet av arbete i kök, restaurang. Du har kunskaper om egenkontroll och säker hantering av livsmedel.
Som biträde får du gärna ha relevant utbildning eller erfarenhet av arbete på café eller restaurang samt ha kunskaper i egenkontroll och säker hantering av livsmedel. Vana vid service och kassahantering är likaså ett plus.
Ekehagen är en liten arbetsplats. Oavsett roll kan du därför arbeta självständigt och ansvarsfullt med dina uppgifter men är i grunden en prestigelös lagspelare som gärna rycker in där det behövs. Att bidra till ett gott arbetsklimat, samarbeta och hitta lösningar är självklarheter för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Urval till intervju kan komma ske löpande under ansökningsperioden.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2025-12-22
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/355". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Elinor Karlsson 0515-886761 Jobbnummer
9658648