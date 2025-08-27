Restaurangchef till Sodexo i Alingsås
Sodexo AB / Kockjobb / Alingsås Visa alla kockjobb i Alingsås
2025-08-27
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Är du en erfaren ledare inom restaurangbranschen som trivs med att motivera och utveckla team? Vill du arbeta i en miljö där din insats gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Till vårt uppdrag för Alingsås kommun söker vi nu en engagerad och lösningsorienterad restaurangchef. Tillsammans med ditt team kommer du ha det övergripande ansvaret för driften av kommunens drygt 50 kök - en spännande och utvecklande roll där du får arbeta med allt från personalledning till kundrelationer och kvalitetssäkring.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av;
• Övergripande ansvar för den totala driften
• Resultat- och personalansvar samt utveckling av verksamheten
• Upprätthålla goda relationer med kunden samt att säkerställa att kunden erhåller överenskommen kvalitetPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
• Hotell- och restaurangutbildning
• Mångårig och bred erfarenhet från restaurangnäringen, även från drift
• Ledarerfarenhet
• Utbildning/erfarenhet inom specialkost ses som mycket meriterande
• PC-vana och vana av att arbeta i administrativa system
• Körkort och tillgång till egen bilDina egenskaper
• Vilja och förmåga att utveckla både Dig själv och Dina medarbetare, samt att kunna dela med Dig av Din kompetens på ett effektivt sätt
• Du måste trivas i ledande befattning och inneha ett stort intresse för att motivera andra
• Som person är Du driftig och målmedveten
• Laganda - Du gillar att arbeta i och hålla ihop olika lag
• Erfarenhet av och förmåga att arbeta strukturerat gentemot kunder och medarbetare
• Du delar våra värderingar laganda, serviceanda och utveckling
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Tjänsten är på 100% med arbetstider förlagda mån-fred, dagtid.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Sara Ladell, sara.ladell@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 12 november. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För denna tjänst kommer att vi genomföra en bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten kommer att informeras och behöva lämna sitt samtycke innan det att bakgrundskontrollen genomförs.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Är du redo att ta din passion för mat och dryck till nästa nivå? Ansök nu och bli en del av något större!
Sodexokoncernen Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479085