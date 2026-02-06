Restaurangchef till Societen Varberg
Societén Nöje & Restaurang AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2026-02-06
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Societén Nöje & Restaurang AB i Varberg
Vill du vara med att driva ett anrikt och välfungerande etablissemang?
Societén & Co är samlingsnamnet för vår verksamhet i Societetshuset i Varberg. Våra restauranger är Bistro Societén, Bodegan och Societén Event med nöje, evenemang och bankett.
På Societén har vi viss verksamhet året om men med högsäsong under sen vår, sommar och julperiod.
• ------
Societén söker nu en Restaurangchef för säsongen 2026, med möjlighet till förlängning om så önskas.
Vi söker dig som vill vara med och leda vår restaurangverksamhet med focus på Bistrot med dess stora terrasser och matsalar.
Du har ett genuint intresse för mat och dryck och vill vara med utveckla verksamheten vi idag har.
Du planerar arbetet tillsammans med vårt ledningsgrupp, arbetar med och leder serverings- och barpersonal under huvuddelen av de skarpa timmarna och ansvarar för det löpande arbetet och uppföljning.
Vi har spännande utmaningar, varje dag och nästan året runt.
Syftet kan variera; man vill utvecklas, utbildas, skratta, men framför allt vill man vara en del av teamet och leverera en trevlig service till gästerna och vänskap till kollegorna.
• ---
Tjänstebeskrivning
I din roll som restaurangchef har du ett delat ansvar över serverings- och barverksamheten tillsammans med vår platschef, vilket bland annat innebär:
• Arbetsplanering med tillhörande instruktioner för personal, schemaläggning
• Planering inför öppethållande och bordsplacering.
• Tidsattestering arbetad personal.
• Direkt uppföljning av både fel och brister som uppstått.
Utöver detta är du också ett aktivt bollplank mot köks- och serveringspersonal i frågor som rör beställningar, menyförslag och kundbemötande
Du har erfarenhet från restaurangarbete i matsal med visst ansvar.
Din roll kräver ödmjukhet och stort engagemang. Som ledare är du tydlig, närvarande och och du inspirerar och utvecklar gärna dina medarbetare.
Goda arbetsvillkor, sjysst lön samt möjligheter att vidareutvecklas innom yrket.
Tjänsten kan vara antingen en säsongsanställning eller en tillsvidareanställning - tillträde inför sommasäsong 2026.
• ------
För att din ansökan skall kunna bearbetas behöver vi ett kortfattat personligt brev och ditt CV.
• ------
BOSTAD
Vi hjälper till att lösa detta och erbjuder ett eget eller delat (om så önskas) boende till en vettig kostnad och med gångavstånd till Societén.
• ------
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
NOTERA! Vi tillsätter snarast, så sista datum för ansökan innebär inte att du skall vänta utan sök i dag!
Tillträde: Maj 2026
Vi är medlemmar i VISITA, erbjuder schyssta arbetsvillkor och vi jobbar i nära samarbete med vår lokala Krögarförening. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: jobb@societen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Societén Nöje & Restaurang AB
(org.nr 556553-2768)
Societetsparken - Strandgatan 4a (visa karta
)
432 44 VARBERG Arbetsplats
Societén - Varberg Kontakt
VD - Delägare
Peter Gustafsson pg@societen.se 073-4040979 Jobbnummer
9726638