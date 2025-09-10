Restaurangchef till LR Borgen Älvdalen
Compass Group AB / Kockjobb / Älvdalen Visa alla kockjobb i Älvdalen
2025-09-10
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Älvdalen
, Mora
, Falun
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse / Tillträde så snart som möjligt
Arbetstider: Dagtid
Vem söker vi?
Vi söker en passionerad, nyfiken och entusiastisk restaurangchef som vill bygga, inspirera och leda ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum samt upprätthålla en god kundrelation.
I rollen som restaurangchef har du möjlighet att påverka och utveckla din restaurang genom ett bra och tydligt ledarskap. Du kommer att ansvara för restaurangens budget och resultat såväl operativt som kvalitetsmässigt. Du har fullt personalansvar och följer lagar och rutiner samt Compass Groups policys, regler och värderingar.
I tjänsten ingår bland annat ansvar för rapportering till närmsta chef och huvudkontorets olika funktioner. Du fördelar och strukturerar den dagliga driften och säkerställer en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Du kommer även utveckla och följa upp kontraktet genom att definiera och presentera nya lösningar utifrån kundens behov och önskemål.
Om Restaurang LR Borgen
Lägerrestaurang Borgen är belägen på Försvarsmaktens skjutövningsområde i Trängslet, Älvdalen.
Restaurangen ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av god och vällagad mat. Enheten består av en lägerrestaurang som dagligen serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål, både i matsal samt som utskick vid övningar. Beläggning varierar stort från ett fåtal till flera hundra gäster per måltid.
Arbetstider är varierande och helger förekommer regelbundet.
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar.
Du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Vem är du?
1. Du är svensk medborgare
2. Du är över 18 år och har körkort och bil
3. Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
4. Du har erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
5. Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
6. Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
7. Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
8. Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
9. Du talar och skriver svenska
10Erfarenhet av menyplaneringssystem är ett plus
Vem är du?
• Du har minst 2 års erfarenhet av personal- och resultatansvar
• Du har minst 3 års erfarenhet av arbete i restaurangbranschen
• Du talar och skriver svenska obehindrat och kan tala engelska bra
• Du har god datavana
• Du har en analytisk förmåga och är resultatinriktad
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du har ett tydligt ledarskap och kan fördela arbetet samt omsätta genomtänkta beslut i handling
• Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
• Du är kreativ och lösningsorienterad
• Du ser din betydelse i nöjda kunder, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Körkort B
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 600 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Service den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekrytering sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9503086