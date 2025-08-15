Restaurangchef till Gröna Lund!
2025-08-15
Har du förmågan att leda med hjärta, inspirera med energi och driva verksamhet med känsla för både detaljer och helhet? Då kan det vara du som tar plats hos oss på Gröna Lund, där varje dag bjuder på nya möten och möjligheter att överträffa gästernas förväntningar.
Som restaurangchef hos oss har du det övergripande ansvaret för en till två restauranger. Tillsammans med vår Köksmästare leder och utvecklar du våra medarbetare, säkerställer en effektiv drift och ser till att servicen alltid håller högsta nivå. Du har budgetansvar och arbetar aktivt för att öka försäljningen, bland annat genom att driva initiativ som stärker både gästnöjdhet och lönsamhet. Här får du chansen att sätta din egen prägel på verksamheten och bidra till att lyfta gästupplevelsen till nästa nivå.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet som restaurangchef och som brinner för att utveckla både verksamhet och människor. Det är viktigt för oss att du tycker om att lära ut och har ett pedagogiskt sätt, så att du kan inspirera medarbetare att växa i sina roller och visa hur serviceyrket fungerar i praktiken. Det är meriterande om du har jobbat med rekrytering. Du vet hur man skapar magi i mötet med gästen och vill bidra till att höja standarden på service och drift.
Läs gärna mer om våra koncept och restauranger på www.gronalund.com
Vad vi erbjuder
Tjänsten är ett vikariat på 1,5 år med möjlighet till förlängning, med start i oktober 2025. Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Visita och Unionen, och lön sätts individuellt. Arbetstiderna varierar och innefattar dagtid, kvällstid och helg. Placeringsort är Gröna Lund. Sista ansökningsdag är den 1 september, men vi tillämpar löpande urval. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Så här söker du
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida, ej via e-post.
Om du vill vara med och skapa helhetsupplevelser i världsklass, varje gång. Kliv in i rampljuset och ansök redan idag! Publiceringsdatum2025-08-15Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att inkomma med frågor via mail. För frågor om tjänsten kontakta Samuel Cabrera, Area Manager Restaurang via mail samuel.cabrera@gronalund.com
, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rahma Kahin, HR Partner på mail rahma.kahin@gronalund.com
Facklig kontakt
Unionen, unionen@gronalund.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Gröna Lund
Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Under hösten har Gröna Lund en populär Halloweensäsong. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av långt över 1 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
