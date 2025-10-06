Restaurangchef Skellefteå
2025-10-06
Miss Voon grundades 2011 på Sturegatan i Stockholm. Idag finner du restaurangerna i Stockholm, Uppsala och Skellefteå. Jonas Svensson med team driver Miss Voon och Goma asiatisk gastropub. Miss Voon är en modern restaurang som kombinerar smaker från alla de asiatiska köken med en skandinavisk grund. Fräschör, enkelhet och mycket smakkaraktär har varit ledorden när vi har utformat menyn, och det går igen även i vin- och drinklistan.
Miss Voon Skellefteå hittar du på våning 19 i fantastiska The Wood Hotel by Elite. Du får en trivsam arbetsplats med otrolig panoramautsikt över staden.

Dina arbetsuppgifter
Du får en ledande roll med målsättningen att driva, utveckla och förvalta restaurangen. Befattningen kräver ett starkt ledarskap, organisationsförmåga och resultatfokus.
Huvudansvarig för daglig drift
Ledning/koordinering av personal inom verksamheten
Försäljningsutbud, mat-, dryck- och övrig försäljning efter gästernas efterfrågan och enligt koncept.
Budget: verkställande och uppföljning
Optimera personalresurser i driften efter behov och kompetens.
Lokalansvar.

Kvalifikationer
Du har varit arbetsledande som restaurangchef och har alltid kvalitet i fokus. Som person är du trygg i dig själv och i din chefsroll. Du har ett kommunikativt ledarskap och förmåga att skapa teamkänsla och tillföra entusiasm.
En stor social kompetens är nödvändig då du kommer att ha mycket kontakt med gäster. Du har lätt för att arbeta i nära samverkan med andra, men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt och att du är strukturerad och kan ta egna initiativ. Kunskaper i Microsoft office, Caspeco och Trivec är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: sanna.salo@missvoon.se
